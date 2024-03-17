۲۷ اسفند ۱۴۰۲، ۹:۴۱

استاندار آذربایجان شرقی:

آذربایجان‌شرقی مزیت‌های لازم برای سرمایه گذاری را یکجا دارد

تبریز-استاندار آذربایجان شرقی گفت: آذربایجان شرقی استانی است که همه مزیت های لازم برای سرمایه گذاری را به صورت یکجا دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مالک رحمتی در نشست صمیمی با مدیران واحدهای تولیدی پس از شنیدن سخنان سرمایه‌گذاران، گفت: آذربایجان شرقی کشور جزو استان‌های ممتاز برای سرمایه گذاری در کشور است.

وی ادامه داد: آذربایجان شرقی استانی است که همه مزیت‌های لازم برای سرمایه گذاری را به صورت یکجا دارد؛ از آب و هوا و خاک حاصل خیز گرفته تا دانشگاه‌ها و مراکز علمی و نیروی انسانی متخصص در استان وجود دارد.

استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: در کنار همه این پتانسیل‌ها، یک نظام اداری وجود دارد که آغوشش را برای سرمایه گذاران باز کرده است و اهتمام جدی در این امر دارد که برای حفظ سرمایه گذار ضروری است.

وی گفت: اگر تولید به صادرات منجر نشود خیلی پایدار نخواهد ماند؛ شرط پایداری تولید و موفقیت آن در این است که بتواند محصولات خود را صادر کند.

استاندار آذربایجان شرقی اظهار داشت: با کشورهای آذربایجان و ترکیه که همسایگان آذربایجان شرقی هستند می‌توان سرمایه گذاری‌های مشترک خوبی انجام داد و در کنار آنها چین یکی از شرکای خوب تجاری محسوب می‌شود.

رحمتی یکی از مهم‌ترین مزیت‌های استان را حوزه معدن معرفی کرد و افزود: یکی از اولویت‌های اصلی ما در استان حوزه معدن، صنایع معدنی و مرتبط در این حوزه است.

وی افزود: در حوزه معادن طلا، فولاد و مس اقدامات خوبی انجام شده است و ضروری است در کنار همه آنها زنجیره ارزش و صنایع پایین دستی در اولویت قرار گیرد.

استاندار آذربایجان شرقی به مدیران و سرمایه گذاران تاکید کرد: در هر صنعتی که هستید اگر بخواهید زنجیره ارزش آن را تکمیل کنید و از خام فروشی پرهیز کنید کامل آمادگی داریم تا حمایت‌های لازم را انجام دهیم.

وی به ظرفیت‌های گردشگری استان نیز اشاره کرد و اظهار داشت: آذربایجان شرقی ظرفیت‌های بی بدیلی در حوزه گردشگری دارد که کمتر به آن توجه شده است و اهمیت دارد در کنار سایر حوزه‌های سرمایه گذاری مورد توجه قرار گیرد.

استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: در بحث کشاورزی مدرن و دانش پایه نیز فرصت خوبی برای سرمایه گذاری وجود دارد.

رحمتی بر حمایت از ساخت و راه اندازی نیروگاه‌های خورشیدی تاکید کرد و گفت: برای حل ناترازی در صنعت برق باید به سمت نیروگاه‌های تجدیدپذیر برویم و از احداث نیروگاه‌های خورشیدی توسط سرمایه گذاران در استان استقبال می‌کنیم.

استاندار آذربایجان شرقی تاکید کرد: برای سرمایه گذاری خارجی در استان هیچ مانعی وجود ندارد و تمام بسترهای لازم برای این امر را آماده می‌کنیم

