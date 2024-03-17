به گزارش خبرگزاری مهر، مالک رحمتی در نشست صمیمی با مدیران واحدهای تولیدی پس از شنیدن سخنان سرمایه‌گذاران، گفت: آذربایجان شرقی کشور جزو استان‌های ممتاز برای سرمایه گذاری در کشور است.

وی ادامه داد: آذربایجان شرقی استانی است که همه مزیت‌های لازم برای سرمایه گذاری را به صورت یکجا دارد؛ از آب و هوا و خاک حاصل خیز گرفته تا دانشگاه‌ها و مراکز علمی و نیروی انسانی متخصص در استان وجود دارد.

استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: در کنار همه این پتانسیل‌ها، یک نظام اداری وجود دارد که آغوشش را برای سرمایه گذاران باز کرده است و اهتمام جدی در این امر دارد که برای حفظ سرمایه گذار ضروری است.

وی گفت: اگر تولید به صادرات منجر نشود خیلی پایدار نخواهد ماند؛ شرط پایداری تولید و موفقیت آن در این است که بتواند محصولات خود را صادر کند.

استاندار آذربایجان شرقی اظهار داشت: با کشورهای آذربایجان و ترکیه که همسایگان آذربایجان شرقی هستند می‌توان سرمایه گذاری‌های مشترک خوبی انجام داد و در کنار آنها چین یکی از شرکای خوب تجاری محسوب می‌شود.

رحمتی یکی از مهم‌ترین مزیت‌های استان را حوزه معدن معرفی کرد و افزود: یکی از اولویت‌های اصلی ما در استان حوزه معدن، صنایع معدنی و مرتبط در این حوزه است.

وی افزود: در حوزه معادن طلا، فولاد و مس اقدامات خوبی انجام شده است و ضروری است در کنار همه آنها زنجیره ارزش و صنایع پایین دستی در اولویت قرار گیرد.

استاندار آذربایجان شرقی به مدیران و سرمایه گذاران تاکید کرد: در هر صنعتی که هستید اگر بخواهید زنجیره ارزش آن را تکمیل کنید و از خام فروشی پرهیز کنید کامل آمادگی داریم تا حمایت‌های لازم را انجام دهیم.

وی به ظرفیت‌های گردشگری استان نیز اشاره کرد و اظهار داشت: آذربایجان شرقی ظرفیت‌های بی بدیلی در حوزه گردشگری دارد که کمتر به آن توجه شده است و اهمیت دارد در کنار سایر حوزه‌های سرمایه گذاری مورد توجه قرار گیرد.

استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: در بحث کشاورزی مدرن و دانش پایه نیز فرصت خوبی برای سرمایه گذاری وجود دارد.

رحمتی بر حمایت از ساخت و راه اندازی نیروگاه‌های خورشیدی تاکید کرد و گفت: برای حل ناترازی در صنعت برق باید به سمت نیروگاه‌های تجدیدپذیر برویم و از احداث نیروگاه‌های خورشیدی توسط سرمایه گذاران در استان استقبال می‌کنیم.

استاندار آذربایجان شرقی تاکید کرد: برای سرمایه گذاری خارجی در استان هیچ مانعی وجود ندارد و تمام بسترهای لازم برای این امر را آماده می‌کنیم