به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل سجادیمنش صبح یکشنبه در نشست ستاد سفر از آمادگی استان برای حضور گردشگران نوروزی خبر داد و اظهار کرد: در این راستا زیرساختهای اقامتی در استان بوشهر افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه زیرساختهای لازم برای خدماترسانی به گردشگران فراهم شده است اظهار داشت: علاوه بر هتل، هتل آپارتمان و مهمانسرا مراکز بومگردی و اقامتی در روستاها و نقاط گردشگرپذیر استان بوشهر فعال شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر از افزایش ظرفیت مراکز اقامتی استان بوشهر خبر داد و بیان کرد: با افتتاح طرحهای مختلف ظرفیتهای اقامتی استان بوشهر در شهرها و روستاهای استان افزایش یافته است.
