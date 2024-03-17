به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل سجادی‌منش صبح یکشنبه در نشست ستاد سفر از آمادگی استان برای حضور گردشگران نوروزی خبر داد و اظهار کرد: در این راستا زیرساخت‌های اقامتی در استان بوشهر افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه زیرساخت‌های لازم برای خدمات‌رسانی به گردشگران فراهم شده است اظهار داشت: علاوه بر هتل، هتل آپارتمان و مهمانسرا مراکز بوم‌گردی و اقامتی در روستاها و نقاط گردشگرپذیر استان بوشهر فعال شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر از افزایش ظرفیت مراکز اقامتی استان بوشهر خبر داد و بیان کرد: با افتتاح طرح‌های مختلف ظرفیت‌های اقامتی استان بوشهر در شهرها و روستاهای استان افزایش یافته است.