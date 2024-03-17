میزان تحقق تعهدات اشتغال در استان بوشهر به ۱۳۵ درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مصدق کشاورزی صبح یکشنبه در نشست مدیران استان بوشهر اظهار کرد: تعهد اشتغال استان بوشهر در سال گذشته ۲۱ هزار و ۶۷۲ نفر بود که به بیش از ۳۲ هزار فرصت شغلی افزایش یافت و در سامانه رصد اشتغال کشور ثبت شد.

وی تعهد اشتغال امسال را ۱۸ هزار و ۳۳۱ نفر اعلام و خاطرنشان کرد: با تأکید استاندار بوشهر تعهد اشتغال امسال استان به ۲۵ هزار نفر افزایش یافت و تاکنون تعهد اشتغال ۱۳۵ درصد محقق شده است.

تخصیص ۱,۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با اشاره به تخصیص هزار و ۴۴۶ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی با نرخ سود چهار درصد تصریح کرد: محل تخصیص این تسهیلات از محل تبصره ۱۶ قانون بودجه است که ۸۰ درصد آن به میزان هزار و ۱۰۷ میلیارد تومان برای اجرا طرح‌های اشتغال‌زایی پرداخت شد.

وی تسهیلات اشتغال‌زایی امسال را ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بیان و تصریح کرد: این تسهیلات از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه ابلاغ شده که تاکنون ۴۰۰ میلیارد تومان آن به جامعه هدف پرداخت شده است.

حمایت از طرح‌های تولیدی و اشتغال‌زایی

کشاورزی اضافه کرد: علاوه بر این چهار هزار میلیارد تومان تسهیلات برای حمایت از طرح‌های تولیدی و اشتغال‌زایی ابلاغ شده است که در حال پرداخت شدن است. در یک سال گذشته در مجموع هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی از محل تبصره ۱۶ و ۱۸ قانون بودجه در استان پرداخت شده است.

وی ادامه داد: در عرصه مشاغل خانگی و خرد نیز در ۲ سال گذشته ۱۳ هزار مجوز در استان بوشهر صادر شده و امسال نیز ۷ هزار و ۱۰۰ طرح مشاغل خانگی در حال اجرا است. بر اساس برنامه‌ریزی در تمام شهرستان‌های استان بوشهر بازارچه دائمی عرضه محصولات مشاغل خانگی ایجاد می‌شود.

اتصال ۲۶۰۰ فروشگاه به طرح کالابرگ الکترونیکی فجرانه

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با اشاره به طرح کالابرگ الکترونیکی فجرانه در استان بوشهر اظهار داشت: در اجرا این طرح ۲ هزار و ۶۰۰ فروشگاه به این طرح متصل شدند.

وی با بیان اینکه طرح فجرانه کالابرگ الکترونیکی تا ۱۷ فروردین ادامه دارد، گفت: در این طرح ۱۱ قلم کالای اساسی شامل شیر، پنیر، ماست، ماکارونی، قند، شکر، روغن، برنج، حبوبات، گوشت مرغ و گوشت قرمز با قیمت سال ۱۴۰۱ در اختیار مشمولان این طرح قرار می‌گیرد.

کشاورزی ادامه داد: در اجرا مرحله دوم طرح کالابرگ الکترونیکی تاکنون ۲۲۲ هزار تراکنش انجام شده و ۱۸۵ هزار خانوار استان بوشهر خرید کرده‌اند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر اضافه کرد: در مرحله دوم کالا برگ الکترونیکی که دهک‌های یک تا هفتم درآمدی مشمول آن می‌شوند ۸۰ درصد مشمولان تاکنون کالای خود را خریداری کرده‌اند.