زیرساخت های لازم در مناطق ساحلی گردشگر پذیر هرمزگان مهیا شود

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان کامرانی در جلسه ستاد راهبردی مدیریت مسائل اجتماعی و فرهنگی سواحل استان با اشاره به ورود گسترده مسافران و گردشگران، عنوان کرد: استان هرمزگان به واسطه شرایط مناسب آب و هوایی در ایام پایانی سال و سال نو یکی از مقاصد اصلی سفرهای نوروزی در کشور است.

وی افزود: وجود جزایر زیبای متنوع و متعدد، جاذبه های گردشگری، سواحل گسترده در غرب، شرق و مرکز استان بر اهمیت جایگاه گردشگری هرمزگان در ایام پایانی سال و سال نو افزوده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، با اشاره به اهمیت ارائه خدمات مناسب به گردشگران، خاطرنشان کرد: با توجه به آنکه یکی از مقاصد اصلی گردشگران و مسافران سواحل هرمزگان است، به همین منظور فرمانداران و شهرداران مناطق ساحلی زیرساخت های رفاهی لازم را جهت رفاه گردشگران و مسافران مهیا کنند.

کامرانی اظهار کرد: اتخاذ تدابیر پیشگیرانه به منظور جلوگیری از وقوع هرگونه غرقی در مناطق ساحلی، تامین امنیت و آرامش مسافران از ماموریت های مهم دیگر فرمانداران و شهرداران در مناطق ساحلی هرمزگان است.

وی گفت: سازمان امور اجتماعی کشور اعتبارات مناسبی در حوزه ساماندهی سواحل به استان اختصاص داده است که ضروری است ستاد ساماندهی سواحل شهرستان ها از این اعتبارات به بهترین نحو ممکن جهت رفاه حال مردم و گردشگران با تقویت زیرساخت‌های رفاهی بهره گیرند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، با اشاره به اهمیت جلوگیری از وقوع هرگونه غرقی در مناطق ساحلی گردشگر پذیر استان، تصریح کرد: ستاد ساماندهی سواحل استان و شهرستان ها با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط با استقرار ناجیان غریق در مناطق ساحلی گردشگر پذیر از وقوع هرگونه غرقی منتج به فوت پیشگیری کنند.

وی افزود: نصب علائم هشدار دهنده، نصب تابلو شنا ممنوع در محل های پرخطر، نصب پرچم و… از جمله اقدامات مهم دیگری است که ضروری است در دستور کار شهرداران و دهیاران مناطق ساحلی گردشگر پذیر استان قرار گیرد.

کامرانی خاطرنشان کرد: با توجه به آنکه جزایر کیش و قشم یکی از مقاصد اصلی سفرهای نوروزی گردشگران و مسافران است مدیران عامل این دو منطقه آزاد تجاری تمهیدات لازم را به منظور جلوگیری از وقوع هرگونه غرقی در سواحل گردشگر پذیر این مناطق به ویژه با استقرار تیم های امداد و نجات ساحلی در دستور کار قرار دهند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، افزود: برخی شهرستان های استان از جمله شهرستان بندرلنگه با آمار بالای غرقی منتج به فوت در سواحل این شهرستان به ویژه سواحل بخش شیبکوه از ابتدای سال تاکنون همراه بوده است که اتخاذ تدابیر پیشگیرانه فوری به منظور جلوگیری از تکرار این حوادث دلخراش ضروری است.

وی تصریح کرد: مدیریت مسائل فرهنگی و اجتماعی سواحل به ویژه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از موضوعات مهم دیگری است که ضروری است دستگاه های اجرایی ذیربط به ویژه دستگاه های فرهنگی به ماموریت های خود در این حوزه جامعه عمل بپوشانند.

وی تصریح کرد: تشکیل تیم های بازرسی بررسی وضعیت ارائه خدمات در مناطق ساحلی گردشگر پذیر و آماده سازی زیرساخت ها در دستور کار ستاد ساماندهی سواحل استان و شهرستان ها قرار گیرد.