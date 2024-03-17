به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، «صباح العکیلی» تحلیلگر سیاسی عراقی تاکید کرد که دولت این کشور بر اساس یک سیاست متعادل با کشورهای همسایه برخورد میکند.
وی افزود: سخنان اخیر اردوغان بیانگر آن است که ترکیه به سمت حل مساله سهم آب عراق در برابر دیگر پروندهها مانند عناصر وابسته به پ.ک. ک تمایل پیدا کرده است.
العکیلی نسبت به موضع ضعف طرف عراقی در مذاکره با طرف ترک در جریان سفر اردوغان به بغداد هشدار داد و تاکید کرد که این نشستها در راستای طرح آنکارا برای تحقق منافع خود صورت میگیرد.
وی بیان کرد: بحران آب و نفوذ نظامی ترکیه در شمال عراق مهمترین بحثهایی است که در جریان این نشستها باید بررسی شود. بغداد باید از اهرمهای فشار خود علیه آنکارا برای تحقق منافعش استفاده کند.
وزیر امور خارجه ترکیه پیشتر اعلام کرده بود که رییس جمهور ترکیه تا پایان ماه آوریل به عراق سفر خواهد کرد.
