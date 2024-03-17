انتصابات جدید در استان کرمانشاه انجام گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدطیب صحرایی طی احکام جداگانهای سرپرست دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری کرمانشاه و بخشدار شاهو را منصوب کردند.
بر اساس این احکام غلامرضا مرتضوی به عنوان سرپرست دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری کرمانشاه منصوب و در مراسمی با حضور علی صفدری، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری معارفه و از زحمات عبدالرحیم بنکدار مدیرکل سابق این دفتر تقدیر شد.
همچنین در حکم دیگری سامان صدرا به عنوان بخشدار شاهو در شهرستان روانسر منصوب شد.
نظر شما