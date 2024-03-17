رشد ۲۷ درصدی پرداخت زکات در استان قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر ظاهری با بیان اینکه امسال پرداخت زکات نسبت به پارسال ۲۷ درصد افزایش داشته است اظهار کرد: براساس برنامه پیش بینی شده بیش از ۴۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان زکات برای استان قزوین مقرر شده بود که با تلاش‌های انجام شده تا ۱۵ اسفند ماه بیش از ۴۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان زکات جمع آوری شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان قزوین اضافه کرد: این میزان زکات جمع آوری شده از برنامه پیش بینی شده ۱۰۱ درصد افزون‌تر و از عملکرد سال گذشته ۲۷ درصد بیشتر است.

ظاهری افزود: البته ۲۹ درصد از زکات جمع آوری شده که بیش از ۱۴ میلیارد تومان است را زکات واجب، ۱۸ میلیارد تومان را زکات مستحبی و بیش از ۱۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان را زکات فطریه و کفارات تشکیل می‌دهد.

وی اعلام کرد: بیش از ۴۱ میلیارد تومان از زکات جمع آوری شده برای امور محرومان در زمینه امور معیشتی، مسکن محرومان، لوازم ضروری زندگی صرف شده و مابقی هم در زمینه اجرای پروژه‌های عام المنفعه هزینه شده است.

به گفته مدیر کل کمیته امداد، در مجموع ۸۴ درصد از زکات برای امور محرومان و ۱۶ درصد برای امور عمرانی هزینه شده است.

ظاهری یادآورشد: شایسته است جمع آوری زکات فطریه در سال جاری هم همانند سال‌های گذشته زیر نظر شورای زکات و صندوق‌ها ممهور به آرم این شورا باشد تا در اسرع وقت به دست نیازمندان واقعی برسد.