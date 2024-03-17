۲۷ اسفند ۱۴۰۲، ۱۱:۵۶

مدیرکل کمیته امداد استان قزوین تاکید کرد؛

رشد ۲۷ درصدی پرداخت زکات در استان قزوین

قزوین- مدیرکل کمیته امداد استان قزوین گفت: امسال پرداخت زکات نسبت به پارسال ۲۷ درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر ظاهری با بیان اینکه امسال پرداخت زکات نسبت به پارسال ۲۷ درصد افزایش داشته است اظهار کرد: براساس برنامه پیش بینی شده بیش از ۴۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان زکات برای استان قزوین مقرر شده بود که با تلاش‌های انجام شده تا ۱۵ اسفند ماه بیش از ۴۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان زکات جمع آوری شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان قزوین اضافه کرد: این میزان زکات جمع آوری شده از برنامه پیش بینی شده ۱۰۱ درصد افزون‌تر و از عملکرد سال گذشته ۲۷ درصد بیشتر است.

ظاهری افزود: البته ۲۹ درصد از زکات جمع آوری شده که بیش از ۱۴ میلیارد تومان است را زکات واجب، ۱۸ میلیارد تومان را زکات مستحبی و بیش از ۱۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان را زکات فطریه و کفارات تشکیل می‌دهد.

وی اعلام کرد: بیش از ۴۱ میلیارد تومان از زکات جمع آوری شده برای امور محرومان در زمینه امور معیشتی، مسکن محرومان، لوازم ضروری زندگی صرف شده و مابقی هم در زمینه اجرای پروژه‌های عام المنفعه هزینه شده است.

به گفته مدیر کل کمیته امداد، در مجموع ۸۴ درصد از زکات برای امور محرومان و ۱۶ درصد برای امور عمرانی هزینه شده است.

ظاهری یادآورشد: شایسته است جمع آوری زکات فطریه در سال جاری هم همانند سال‌های گذشته زیر نظر شورای زکات و صندوق‌ها ممهور به آرم این شورا باشد تا در اسرع وقت به دست نیازمندان واقعی برسد.

