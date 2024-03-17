رشته MBBS دانشگاه علوم پزشکی همدان جهانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد مهدی مجذوبی با اعلام این خبر اظهار کرد: فهرست جهانی دانشگاه‌های علوم پزشکی که با نام دایرکتوری جهانی معرفی شده است، همه دانشکده‌های پزشکی جهان را با اطلاعات دقیق، به روز و جامع فهرست می‌کند.

وی تصریح کرد: فهرست جهانی دانشکده پزشکی را به عنوان یک موسسه آموزشی تعریف می‌کند که یک برنامه آموزشی کامل را ارائه می‌دهد و مجاز به صدور یک مدرک پزشکی اولیه می‌شود. یعنی مدرکی که به دارنده آن اجازه می‌دهد تا مجوز فعالیت به عنوان پزشک را دریافت کند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی همدان ادامه داد: این فهرست شامل اطلاعات کلی در مورد دانشکده‌های پزشکی، اطلاعات تماس آنها، وابستگی‌های شناخته شده، و جزئیات برنامه درسی و ثبت نام است.

وی افزود: در مواردی که این موضوع صراحتاً در وب‌سایت دایرکتوری جهانی فهرست شود، نشان دهنده به رسمیت شناختن، اعتبار یا تأیید توسط فهرست جهانی است.

دکتر مجذوبی بیان کرد: قبل‌تر رشته پزشکی (MD ) دانشگاه علوم پزشکی همدان در این فهرست قرارگرفته و اینک با پیگیری و ارائه مجوز و مستندات مربوطه از سوی معاونت بین الملل دانشگاه خوشبختانه رشته MBBS نیز در این فهرست جهانی قرار گرفت.

وی همچنین با اشاره به افزایش ظرفیت‌های پذیرش دانشجویان خارجی در این دانشگاه عنوان کرد: اخذ این مجوز موجب جذب و ماندگاری بیشتر دانشجویان MBBS در دانشگاه علوم پزشکی همدان خواهد شد.