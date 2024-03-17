به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی در حکمی رضا محمدنژاد بیدخت را به عنوان سرپرست شرکت بهره برداری راهآهن شهری تهران و حومه (مترو) منصوب کرد.
در متن حکم شهردار تهران خطاب به وی آمده است: نظر به تعهد، شایستگی و تجارب جناب عالی، به موجب این حکم به عنوان سرپرست شرکت بهره برداری راهآهن شهری تهران و حومه (مترو) منصوب میشوید.
امید است بر اساس اسناد بالادستی و برنامههای مصوب شهرداری تهران، در راستای ارتقای سطح کیفی شرکت و تسریع در انجام خدمترسانی، نسبت به برنامهریزی برای اطمینان از حسن اجرای امور، حفظ منافع، سرمایه و اموال شرکت و رفع موانع، همه توان و تجربه خویش را جهت تحقق چشمانداز «تهران؛ کلانشهر الگوی جهان اسلام» به کار گیرید.
توفیقات روزافزون شما را در ایفای مسئولیت محوله از خداوند منان مسألت دارم.
