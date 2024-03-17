  1. جامعه
  2. شهری
۲۷ اسفند ۱۴۰۲، ۱۳:۱۳

با حکم شهردار تهران؛

سرپرست شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه منصوب شد

سرپرست شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه منصوب شد

با حکم شهردار پایتخت، رضا محمدنژاد بیدخت به عنوان سرپرست شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی در حکمی رضا محمدنژاد بیدخت را به عنوان سرپرست شرکت بهره برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) منصوب کرد.

در متن حکم شهردار تهران خطاب به وی آمده است: نظر به تعهد، شایستگی و تجارب جناب عالی، به موجب این حکم به عنوان سرپرست شرکت بهره برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) منصوب می‌شوید.

امید است بر اساس اسناد بالادستی و برنامه‌های مصوب شهرداری تهران، در راستای ارتقای سطح کیفی شرکت و تسریع در انجام خدمت‌رسانی، نسبت به برنامه‌ریزی برای اطمینان از حسن اجرای امور، حفظ منافع، سرمایه و اموال شرکت و رفع موانع، همه توان و تجربه خویش را جهت تحقق چشم‌انداز «تهران؛ کلان‌شهر الگوی جهان اسلام» به کار گیرید.

توفیقات روزافزون شما را در ایفای مسئولیت محوله از خداوند منان مسألت دارم.

کد مطلب 6057176

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها