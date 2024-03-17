 اسامی برگزیدگان دوازدهمین دوره ارزیابی قاریان قرآن اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از جمع بندی نتایج آزمونهای شرکت کنندگان در دوازدهمین دوره ارزیابی و اعطای گواهینامه تخصصی به قاریان و مدرسان قرائت قرآن کریم نفرات برگزیده معرفی شدند.
در دوره دوازدهم از مجموع ۳۶۱ نفر شرکت کننده که مراحل مختلف آزمونهای سهگانه، شامل: ورودی، مصاحبه و نظری را پشتسر گذاشتند، در نهایت ۴۴ نفر در بخش قاریان و ۲۰ نفر در بخش مدرسان موفق به دریافت گواهینامه تخصصی در یکی از سطوح ۱ تا ۴ شدند. از این تعداد، ۵۵ نفر ازآقایان و ۹ نفر از بانوان هستند.
نفرات برگزیده میتوانند از نیمه دوم اردیبهشتماه ۱۴۰۳ نسبت به دریافت گواهینامه مربوطه اقدام نمایند.
