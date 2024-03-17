نوروزگاه عشایری، فرصتی برای تجربه زندگی عشایر

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی میزبان، معاون سازمان امور عشایر ایران با اشاره به اهمیت هرچه بیشتر آشنا شدن عموم مردم با ابعاد مختلف زندگی عشایری، از گسترده‌تر شدن طرح نوروزگاه عشایری در سال پیش رو خبر داد و افزود: در نوروز امسال دست‌کم ۱۲۰۰ واحد اقامتی عشایری در قالب انواع چادر و سیاه‌چادر در ۳۱ استان کشور برای میزبانی از هموطنان دایر می‌شود.

معاون توسعه و امور زیربنایی سازمان امور عشایر اجرای این طرح را فرصتی مناسب برای معرفی گوشه‌هایی از روش زندگی عشایر و افزایش ارتباط هموطنان عنوان کرد و گفت: علاوه بر معرفی شیوه زندگی جامعه عشایری، ابعاد مختلف فعالیت‌ها و توانمندی‌های فرهنگی و اقتصادی عشایر و همچنین آداب و رسوم آنها در این ایام به نمایش گذاشته می‌شود.

میزبان گسترش شادمانی و نشاط بر اثر ارتباط با طبیعت و نیز انجام فعالیت‌های آئینی مانند انواع بازی‌های بومی و محلی را از جمله اهداف اجرای این طرح خواند و افزود: همچنین با برپایی این اقامتگاه‌ها و افزایش ارتباط و معاشرت‌ها، انواع صنایع دستی و محصولات خوراکی عشایر در معرض توجه مشتریان قرار می‌گیرد که به نوبه خود، گام مهمی در رونق اقتصادی عشایر محسوب می‌شود.

نوروزگاه‌های عشایری هر ساله از ۲۵ اسفند تا ۱۵ فروردین دایر می‌شود و به گفته معاون سازمان امور عشایر، در نوروز ۱۴۰۳ این نوروزگاه‌ها به مثابه جشنواره‌ای بهاره و همچنین اقامتگاه مسافری، در ۳۰ تا ۶۰ کیلومتری شهرهای بزرگ دایر خواهد شد.