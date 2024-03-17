برگزاری مراسم عزاداری شهادت امام علی(ع) در پیاده راه فرهنگی رشت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجتبی اشجری بعد از ظهر یکشنبه در نشست هماهنگی برگزاری مراسم سالروز شهادت امام علی (ع) با بیان اینکه یوم الله دوازدهم فروردین یکی از ماندگارترین و خاطره انگیزترین روزهای تاریخ انقلاب اسلامی ایران است، اظهار کرد: ملت مبارز و انقلابی ایران با رأی ۹۸.۲ درصدی خود به تشکیل نظام مقدس جمهوری اسلامی ضمن تعیین سرنوشت خود، دستان ناپاک و چپاولگر استکبار جهانی را از میهن اسلامی را قطع کرد.

وی با بیان اینکه برگزاری همه‌پرسی ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ در فاصله کوتاهی پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تدبیر امام خمینی (ره) بسیاری از توطئه‌ها و دسیسه‌های دشمنان را خنثی کرد، افزود: در یوم الله دوازدهم فروردین اوج اسلام‌خواهی و ولایت‌مداری مردم مسلمان ایران به منصه ظهور جهانیان رسید.

حجت الاسلام اشجری انتخاب نظام مقدس جمهوری اسلامی در ۱۲ فروردین را تضمین کننده سعادت دنیوی و اخروی ملت ایران دانست و تصریح کرد: استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی با آرای قاطع مردم، تحقق شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» بود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با بیان اینکه هر ساله به مناسبت یوم الله دوازدهم فروردین برنامه‌های بسیاری با صبغه جشن و شادی برگزار می‌شد، افزود: در سال جاری به دلیل هم‌زمانی این روز بزرگ با لیالی قدر و ایام شهادت مولای متقیان امام علی (ع) به شکل تبیینی و با بهره‌گیری از ظرفیت مساجد و بقاع متبرکه سراسر استان برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به همزمانی سالروز شهادت امیر المومنین امام علی (ع) با روز ۱۳ فروردین (روز طبیعت)، گفت: قاطبه مردم ایران از متدینین و مؤمنین هستند و قطعاً شئونات ماه مبارک رمضان به ویژه ایام شهادت امام اول شیعیان را حفظ خواهند کرد.

حجت الاسلام اشجری ملت مسلمان و ولایت‌مدار ایران را عاشق و شیفته امیر مؤمنان علی (ع) دانست و اظهار کرد: باید مراقبت نمود که حرمت سالروز شهادت امیرالمومنین علی (ع) در روز طبیعت توسط برخی هنجارشکنان خدشه‌دار نشود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با بیان اینکه ملت همیشه در صحنه ایران اسلامی با اقتدار و صلابت بر ارزش‌های اسلامی و آرمان انقلاب اسلامی تاکید دارد، تصریح کرد: حضور گسترده و پرشور مردم شریف ایران در مراسم مذهبی و انقلابی و همچنین خلق حماسه‌های باشکوه همچون راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن و انتخابات ۱۱ اسفند در جهان کم‌نظیر و مثال‌زدنی است.

وی از برگزاری مراسم عزاداری مولای متقیان امیرالمومنین علی (ع)، صبح روز دوشنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۳ در سراسر استان گیلان خبر داد و گفت: این مراسم در شهر رشت ساعت ۱۰:۳۰ در پیاده‌راه فرهنگی شهدای ذهاب (شهرداری) با تولیت هیئت رزمندگان شهرستان رشت برگزار خواهد شد.