برنامه مسابقات هفته های بیست و دوم تا بیست و چهارم لیگ برتر

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت سازمان لیگ، برنامه مسابقات به شرح زیر است:
معوقه از هفته شانزدهم
چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۳
تراکتور تبریز -فولاد مبارکه سپاهان - ساعت ۱۹:۳۰ - ورزشگاه یادگار امام تبریز
معوقه از هفته هجدهم
چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۳
آلومینیوم اراک-هوادار تهران- ساعت ۱۹:۱۵ - ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک مرکزی
هفته بیست و دوم؛ گرامیداشت روز ملی فناوری هستهای
شنبه ۱۸ فروردین
ذوب آهن اصفهان-شمس آذر قزوین- ساعت ۱۹ - ورزشگاه فولاد شهر فولاد شهر
نساجی مازندران - ملوان بندر انزلی- ساعت ۱۹ - ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
استقلال- مس رفسنجان- ساعت ۱۹ - ورزشگاه آزادی تهران
یکشنبه ۱۹ فروردین
گل گهر سیرجان - پرسپولیس- ساعت ۱۹ - ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان
پیکان تهران- استقلال خوزستان- ساعت ۱۹ - ورزشگاه پاس قوامین تهران
فولادخوزستان- هوادارتهران- ساعت ۱۹:۱۵ - ورزشگاه شهدای فولاد اهواز
دوشنبه ۲۰ فروردین
صنعت نفت آبادان- فولاد مبارکه سپاهان اصفهان - ساعت ۱۹:۱۵ - ورزشگاه تختی آبادان
تراکتور تبریز- آلومینیوم اراک - ساعت ۱۹:۳۰ - ورزشگاه یادگار امام تبریز
هفته بیست و سوم؛ عید سعید فطر
جمعه ۲۴ فروردین
مس رفسنجان - پیکان تهران- ساعت ۱۷:۳۰ - ورزشگاه شهدای مس رفسنجان
فولاد مبارکه سپاهان اصفهان- نساجی مازندران - ساعت ۱۷:۵۰ - ورزشگاه نقش جهان اصفهان
هوادار تهران- گل گهر سیرجان- ساعت ۱۸- ورزشگاه پاس قوامین تهران
آلومینیوم اراک- استقلال- ساعت ۱۸- ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک
شمس آذر قزوین-فولاد خوزستان - ساعت ۱۸- ورزشگاه سردار آزادگان قزوین
استقلال خوزستان -صنعت نفت آبادان- ساعت ۱۸- ورزشگاه غدیر اهواز
تراکتور تبریز - ذوب آهن اصفهان- ساعت ۱۸:۲۰ - ورزشگاه یادگار امام تبریز
پرسپولیس -ملوان بندر انزلی - ساعت ۲۰- ورزشگاه آزادی تهران
معوقه از هفته هفدهم
چهار شنبه ۲۹ فروردین
فولاد مبارکه سپاهان- ذوب آهن اصفهان- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه نقش جهان اصفهان
هفته بیست و چهارم؛ گرامیداشت روز ارتش جمهوری اسلامی و نیروی زمینی، روز شهدای ورزشکار
پنجشنبه ۳۰ فروردین
پیکان تهران - هوادار تهران - ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه پاس قوامین تهران
گل گهر سیرجان - استقلال خوزستان- ساعت ۱۷:۴۵- ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان
صنعت نفت آبادان - پرسپولیس- ساعت ۱۹- ورزشگاه تختی آبادان
جمعه ۳۱ فروردین
نساجی مازندران - تراکتور تبریز - ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
استقلال- شمس آذر قزوین- ساعت ۱۸- ورزشگاه آزادی تهران
فولاد خوزستان - مس رفسنجان- ساعت ۱۸:۱۰- ورزشگاه شهدای فولاد اهواز
یکشنبه ۲ اردیبهشت
ذوب آهن اصفهان - آلومینیوم اراک- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه فولاد شهر فولاد شهر
ملوان بندر انزلی - فولاد مبارکه سپاهان اصفهان- ساعت ۱۷- ورزشگاه تختی انزلی
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