برنامه مسابقات هفته های بیست و دوم تا بیست و چهارم لیگ برتر

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت سازمان لیگ، برنامه مسابقات به شرح زیر است:

معوقه از هفته شانزدهم

چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۳

تراکتور تبریز -فولاد مبارکه سپاهان - ساعت ۱۹:۳۰ - ورزشگاه یادگار امام تبریز

معوقه از هفته هجدهم

چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۳

آلومینیوم اراک-هوادار تهران- ساعت ۱۹:۱۵ - ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک مرکزی

هفته بیست و دوم؛ گرامیداشت روز ملی فناوری هسته‌ای

شنبه ۱۸ فروردین

ذوب آهن اصفهان-شمس آذر قزوین- ساعت ۱۹ - ورزشگاه فولاد شهر فولاد شهر

نساجی مازندران - ملوان بندر انزلی- ساعت ۱۹ - ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

استقلال- مس رفسنجان- ساعت ۱۹ - ورزشگاه آزادی تهران

یکشنبه ۱۹ فروردین

گل گهر سیرجان - پرسپولیس- ساعت ۱۹ - ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان

پیکان تهران- استقلال خوزستان- ساعت ۱۹ - ورزشگاه پاس قوامین تهران

فولادخوزستان- هوادارتهران- ساعت ۱۹:۱۵ - ورزشگاه شهدای فولاد اهواز

دوشنبه ۲۰ فروردین

صنعت نفت آبادان- فولاد مبارکه سپاهان اصفهان - ساعت ۱۹:۱۵ - ورزشگاه تختی آبادان

تراکتور تبریز- آلومینیوم اراک - ساعت ۱۹:۳۰ - ورزشگاه یادگار امام تبریز

هفته بیست و سوم؛ عید سعید فطر

جمعه ۲۴ فروردین

مس رفسنجان - پیکان تهران- ساعت ۱۷:۳۰ - ورزشگاه شهدای مس رفسنجان

فولاد مبارکه سپاهان اصفهان- نساجی مازندران - ساعت ۱۷:۵۰ - ورزشگاه نقش جهان اصفهان

هوادار تهران- گل گهر سیرجان- ساعت ۱۸- ورزشگاه پاس قوامین تهران

آلومینیوم اراک- استقلال- ساعت ۱۸- ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک

شمس آذر قزوین-فولاد خوزستان - ساعت ۱۸- ورزشگاه سردار آزادگان قزوین

استقلال خوزستان -صنعت نفت آبادان- ساعت ۱۸- ورزشگاه غدیر اهواز

تراکتور تبریز - ذوب آهن اصفهان- ساعت ۱۸:۲۰ - ورزشگاه یادگار امام تبریز

پرسپولیس -ملوان بندر انزلی - ساعت ۲۰- ورزشگاه آزادی تهران

معوقه از هفته هفدهم

چهار شنبه ۲۹ فروردین

فولاد مبارکه سپاهان- ذوب آهن اصفهان- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه نقش جهان اصفهان

هفته بیست و چهارم؛ گرامیداشت روز ارتش جمهوری اسلامی و نیروی زمینی، روز شهدای ورزشکار

پنجشنبه ۳۰ فروردین

پیکان تهران - هوادار تهران - ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه پاس قوامین تهران

گل گهر سیرجان - استقلال خوزستان- ساعت ۱۷:۴۵- ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان

صنعت نفت آبادان - پرسپولیس- ساعت ۱۹- ورزشگاه تختی آبادان

جمعه ۳۱ فروردین

نساجی مازندران - تراکتور تبریز - ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

استقلال- شمس آذر قزوین- ساعت ۱۸- ورزشگاه آزادی تهران

فولاد خوزستان - مس رفسنجان- ساعت ۱۸:۱۰- ورزشگاه شهدای فولاد اهواز



یکشنبه ۲ اردیبهشت

ذوب آهن اصفهان - آلومینیوم اراک- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه فولاد شهر فولاد شهر

ملوان بندر انزلی - فولاد مبارکه سپاهان اصفهان- ساعت ۱۷- ورزشگاه تختی انزلی