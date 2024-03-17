حمله به سفارت روسیه در مولداوی+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های روسی با انتشار تصاویری اعلام کردند که ساعاتی پیش و در سومین روز برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور، مردی کوکتل مولوتف را به سمت سفارت روسیه در شهر کیشینو، پایتخت مولداوی و محل اخذ رای شهروندان روس، پرتاب کرد.

به نوشته خبرگزاری «راشاتودی» نیروهای پلیس در حالی فرد مظنون را بازداشت کردند که مردم به طور موقت از حوزه رای‌گیری دور بودند.

گفته می‌شود در این حادثه هیچ کسی آسیب ندیده است.

ساعاتی پیش «اِلا پامفیلووا» رییس کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه اعلام کرد که مشارکت رای‌دهندگان در انتخابات ریاست‌جمهوری روسیه تا ساعت ۱۲:۵۲ (به وقت مسکو) به ۶۵.۰۵ درصد در سراسر کشور رسیده است. به گفته پامفیلووا ۱۱۱۵ ناظر بین المللی از ۱۲۹ کشور در حال حاضر نحوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در فدراسیون روسیه را نظارت می‌کنند.

وی همچنین افزود که دیروز ۱۲۶۰۰ حمله سایبری خطرناک علیه وب‌سایت‌های کمیسیون مرکزی انتخابات رخ داد. این مقام روس در واکنش به این حمله‌های سایبری تأکید کرد که «ما در این جنگ اطلاعاتی هم پیروز خواهیم شد.»

انتخابات ریاست‌جمهور روسیه از روز جمعه آغاز شده و تا امروز یکشنبه ادامه دارد. این نخستین بار در تاریخ برگزاری انتخابات‌های ریاست جمهوری روسیه است که فرایند اخذ رأی در ۳ روز انجام می‌شود.

کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه دیروز نیز از اقبال گسترده مردم این کشور در دومین روز از انتخابات ریاست جمهوری این کشور خبر داد. پایگاه خبری اسپوتنیک شنبه شب به نقل از کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه اعلام کرد در دومین روز رأی‌گیری سراسری انتخابات تا ساعت ۲۰.۱۹ به وقت محلی، ۵۷.۱۱ درصد از شهروندان روسیه آرا آنلاین و دستی خود را در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری به صندوق‌های ریخته‌اند.

بنا به بیانیه کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه، در روز دوم انتخابات ۱۶۰ هزار مورد حمله در جایگاه‌های رأی‌گیری الکترونیکی از آغاز رأی‌گیری روسیه تاکنون به ثبت رسیده است. کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه همچنین اعلام کرد که ۸ تلاش عمدی برای آتش‌سوزی در مراکز رأی‌گیری در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری صورت گرفته است.

بر اساس اعلام کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه، در این دوره از انتخابات، یکصدودوازده میلیون و سیصدوده هزار نفر در داخل روسیه و یک میلیون و هشتصد نود هزار نفر از شهروندان این کشور در ۱۴۴ کشور جهان، می‌توانند رأی خود را به صندوق بیندازند.

از بین ۴ نامزد نهایی انتخابات، ولادیمیر پوتین، که به عنوان نامزد مستقل در انتخابات شرکت کرده است، بیشترین شانس را برای نشستن بر کرسی ریاست جمهوری دارد.

«ولادیسلاو داونکوف» ۴۰ ساله، نماینده کنونی مجلس دوماً از حزب «شخصیت‌های جدید»، «لئونید اسلوتسکی» ۵۶ ساله، نماینده مجلس دوماً و رئیس حزب لیبرال دمکراتِ، و «نیکلای خاریتونوف» ۷۵ ساله، معاون حزب کمونیست روسیه با ولادیمیر پوتین رقابت می‌کنند.