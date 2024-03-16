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۲۶ اسفند ۱۴۰۲، ۱۹:۱۳

زاخارووا: غربی‌ها اوکراین را با شکست‌هایش تنها گذاشته‌اند

زاخارووا: غربی‌ها اوکراین را با شکست‌هایش تنها گذاشته‌اند

سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که کشورهای غربی، اوکراین را در میانه شکست های میدانی آن تنها گذاشته اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که موضع کشورهای غربی در قبال حمایت از اوکراین تغییر کرده است.

«ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که شکست‌های اخیر نیروهای مسلح اوکراین در میدان نبرد باعث شده تا حامیان غربی آن، حمایت خود از کی‌یف را کنار بگذارند.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که «امانوئل ماکرون» رییس جمهور فرانسه، «جوزپ بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و «آنتونی بلینکن» وزیر امور خارجه آمریکا، که اوکراین و مردم اوکراین را به این قتل عام وحشتناک کشانده اند و آینده زیبای دموکراتیک و درخشانی را به آنها وعده داده اند، اکنون آن را به حال خود رها کردند.

زاخارووا افزود که کشورهای غربی از مردم اوکراین و حاکمیت اوکراین دفاع نخواهند کرد، اما همچنان از این کشور برای کسب منافع مالی و جنگ علیه روسیه بهره خواهند گرفت.

دیپلمات ارشد روسیه یادآور شد که غربی ها در ابتدا از یک جبهه متحد صحبت کردند، که همه آنها با هم بودند و اوکراین در شرف تبدیل شدن به بخشی از اروپا بود. اما زمانی که همه چیز به یک شکست کامل تبدیل شد، به مشکلی تبدیل شد که اوکراین به تنهایی باید به آن بپردازد.

کد مطلب 6056658

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