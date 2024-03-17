هوای آذربایجان غربی از فردا برفی و بارانی می شود

مهدی صابری در گفت و گو با خبرنگار مهر افزود: طبق نقشههای پیش یابی با ورود سامانه بارشی به منطقه از روز دوشنبه بارش باران توأم با تگرگ و رعد و برق در اغلب نقاط استان و برف در ارتفاعات منطقه پیش بینی میشود.
وی با بیان اینکه این شرایط تا روز سه شنبه در استان پایدار است، اظهار کرد: با توجه به شدت بارشها در این مدت زمانی لازم است شهروندان و دستگاههای اجرایی موارد ایمنی را در راستای کاهش خسارتها به کار ببندند.
رئیس اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی با بیان اینکه تمرکز بارندگی اغلب در مرکز و جنوب استان است، اضافه کرد: در ۲۴ ساعت گذشته بارندگیهای چشمگیری گزارش نشده به طوری که در میاندوآب ۲ میلی متر و تخت سلیمان تکاب زیر یک میلیمتر بارش باران داشتیم.
وی با اشاره به دمای هوای استان در روزهای پیش رو گفت: روند کاهش نسبی دما برای استان پیش بینی میشود که همراه با کاهش دید در جادهها و مه گرفتگی خواهد بود.
صابری با بیان اینکه دمای شهرستان ارومیه در ۲۴ ساعت گذشته بین منفی یک و مثبت ۱۶ درجه سانتی گراد در نوسان بود، اظهار کرد: در این مدت، خوی با ۱۸ درجه سانتی گراد بالای صفر گرمترین شهر استان ثبت شد.
آذربایجان غربی استانی کوهستانی و با اقتصادی متکی بر کشاورزی و کشت و زرع است که پیش بینیهای هواشناسی در برنامه ریزی های کشاورزان برای کشت و کار و سمپاشی ها بسیار تأثیر گزار است.
