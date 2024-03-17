انهدام باند هرمی موسوم به شرکت هیونت

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی‌ولیپور گودرزی رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: مرد جوانی به اداره چهاردهم پلیس آگاهی مراجعه کرد و هنگامی که مقابل کارآگاهان قرار گرفت گفت: چند ماه برادرم به قصد کاریابی، در فضای مجازی، آگهی استخدام در یک شرکت دولتی را مشاهده کرد و با یک نفر آشنا شد؛ پس از تماس‌های مکرر جهت گزینش و استخدام به تهران رفت؛ برادرم یک روز یک فیلمی ارسال کرد که نشان می‌داد چند مرد جوان وی را در ازای ۱۹۰ میلیون تومان هدف ضرب و جرح قرار می‌دهند که ما از ترس آن پول را فراهم کردیم و به حساب یک غریبه واریز کردیم اما دیگر خبری از برادرم نشد.

وی با بیان اینکه فیلم موردنظر ساختگی بوده ادامه داد: تحقیقات ابتدایی کارآگاهان نشان می‌داد، ۲۶ مرد با ایجاد یک هرم تحت عنوان شرکت هیونت به بهانه کاریابی در شرکت‌های معتبر دولتی، جوانان ر اغفال و جذب کرده و برای دریافت پول از خانواده آنها اقدام به ساختن فیلم جعلی ضرب و جرح کرده‌اند.

این مقام ارشد انتظامی عنوان کرد: بنابرحساسیت موضوع، تحقیقات به صورت تخصصی آغاز شد و در مرحله اول کارآگاهان با بهره‌گیری از شیوه‌های کشف نوین جرم و روش‌های علمی مخفیگاه متهمان را در خیابان انقلاب تهران شناسایی کردند.

وی با بیان اینکه متهمان در یک عملیات منسجم دستگیر شدند، گفت: متهمان پس از انتقال به اداره چهاردهم پلیس آگاهی هدف تحقیقات قرار گرفتند و به جرم خود مبنی بر کلاهبرداری از شهروندان با شگرد تشکیل باند هرمی موسوم به شرکت «هیونت» اعتراف کردند.

سردار گودرزی با اشاره به اینکه پسر جوان با رضایت برای دریافت پول از خانواده اقدام به ساخت فیلم ضرب و جرح خود کرده است، خاطرنشان کرد: با صدور قرار قانونی از سوی مرجع قضائی متهمان برای کشف جرایم احتمالی و شناسایی سایر شکات دیگر در اختیار کارآگاهان اداره چهاردهم پلیس آگاهی قرار گرفتند.