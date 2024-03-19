مزرعه سبز گردشگری ایران/ دالان بهشت در رامسر

خبرگزاری مهر، گروه استانها: رامسر که از آن به عنوان عروس شهرهای ایران زمین یاد میشود، دارای جاذبههای متنوع گردشگری در دشت، کوه و جنگل است و هر ساله در تمامی فصلها از جمله نوروز مسافران داخلی و خارجی زیادی را به خود میکشاند.
آبشار تودارک
آبشار تودارک با ارتفاعی بالغ بر ۴۵ متر، از بلندترین آبشارهای استان مازندران است. زیبایی این آبشار بعد از برخورد آب به یک برآمدگی، دیدنی است. مشاهده چشمانداز جذاب این آبشار در کنار هوای فوق العاده مطبوع این منطقه، از تودارک تنها یادگاری بیمانند باقی خواهد گذاشت. برای رسیدن به این آبشار، باید از گذر تنکابن به شیرود حرکت کرد و به سمت روستای لشتو روانه شد. آبشار از این روستا به اندازه ۲۰ کیلومتر فاصله دارد.
جنگل دو هزار
جنگل دو هزار از منطقه خرم آباد از توابع شهرستان تنکابن است. جنگل نام خود را از دو رودخانهای که از آن عبور میکنند گرفته است. جنگل سرسبز دو هزار دارای یک دره و یک پارک جنگلی زیبا به نام چالدره است. جنگل دو هزار دارای آب و هوای معتدل کوهستانی با تابستانهای خنک و زمستانهای نسبتاً سرد است. این منطقه بسیار زیبا است و دارای مناظر کوهستانی زیبا، چمنزارها و دشت مرتفع است. جنگل دو هزار یک مقصد گردشگری با انواع جاذبههای مختلف است. همچنین مردم روستای دو هزاره نیز با گویش شیرین مازنی صحبت میکنند.
جنگل سه هزار
جنگل سه هزار نیز در تنکابن قرار دارد و به خاطر سه رودخانهای که از آن عبور میکنند، به این نام شناخته میشوند. این جنگل مکانی عالی برای کمپینگ است. در محلی که رودهای دو هزار و سه هزار با هم ملاقات میکنند، یک پارک جنگلی زیبا به نام چالدره وجود دارد. این پارک با امکاناتی از قبیل پارکینگ، سایبان، امکانات بهداشتی و منظرههای زیبا، مکان مناسبی برای گذراندن زمان و لذت بردن از طبیعت خارقالعاده در این منطقه است. در طول بهار، تابستان و پاییز، هم جنگلهای دو هزار و هم سه هزار، تصویری رنگی از درختان و گیاهان را به نمایش میگذارند.
چشمه آب گرم سادات شهر
آب گرم سادات شهر، یکی دیگر از جاذبههای گردشگری تنکابن تا رامسر است. این چشمه آب گرم در پنج کیلومتری شهر رامسر قرار دارد. به دلیل همین نزدیکی، این منطقه همواره میزبان تعداد زیادی از گردشگران داخلی و خارجی است. علاوه بر چشمه آب گرم در این منطقه، همجواری با کوهها و دریا، در این سالهای اخیر، سادات شهر به مکانی پر جنب و جوش تبدیل شده است. این چشمه همانند همه چشمههای آب گرم کشور، برای درمان بسیاری از مشکلات بدنی مفید است.
دشت دریاسر
دشت دریاسر در جنوب تنکابن در ارتفاعی ۲۰۰۰ متری از سطح دریا و بین چهار کوه بلند قرار دارد. دیدنیترین کوهی که این دشت را احاطه کرده است، کوه الموت میباشد که در ضلع جنوب غربی آن قرار دارد. رودخانه سیالان، قله خشچال و کندیگان در ضلع غربی این دشت و طالقان در ضلع شرقی قرار دارد. دشت دریاسر باعث جدا شدن جنگلهای سبز مازندران از یخچالهای طبیعی و برفی کوه الموت است.
قلعه مارکوه
قلعه مارکوه در شهر رامسر، شهر کاتالم و در مسیر تالارسر واقع شده است. احتمالاً مبدأ این دژ به دوران قبل از اسلام بر میگردد. قلعه مارکوه مکانی استراتژیک بود که در سدههای سوم، ششم و هشتم هجری توسط نیروهای نظامی مورد استفاده قرار میگرفت. از هر جایی که به بالای این قلعه بروید، میتوانید از شمال به دریا، از شرق به تنکابن، از غرب به رامسر و از جنوب به البرز چشماندازهای دیدنی داشته باشد.
جنگل دالخانی
اگر قصد مسافرت به طبیعت بکر و پاییزی جنگلهای شمالی را دارید، جنگلهای دالخانی را به شما پیشنهاد میکنیم. دالخانی یک جنگل جذاب است که در نزد گردشگران با نام «دالان بهشت» شناخته میشود. دالخانی، جنگلی نیمه مرتفع با ۸۰۰ متر ارتفاع است که در جاده رامسر به تنکابن واقع شده است و میتوان آن را با عبور از جاده میرزا کوشک خان جنگلی از نزدیک تجربه کرد. نزدیکی این جنگل به روستای دالخانی نیز میتواند برای گردشگران جهت آشنایی با زندگی افراد محلی فوقالعاده منحصر به فرد باشد.
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری رامسر با اشاره به جاذبههای گردشگری رامسر گفت: باغ ۳۳ هکتاری رامسر، بلوار تاریخی معلم، موزه فرهنگی شهدای رامسر و مجموعه هتلهای تاریخی شهر رامسر همگی به وسعت بیش از ۱۰۰ هکتار برند گردشگری شهرستان نیز شده است.
نادر سحرخیز در گفت وگو با خبرنگار مهر باغ سی و سه هکتاری رامسر را مزرعهای گردشگری در شهر رامسر دانست و بیان کرد: مهمترین هدف این اداره با همکاری مدیریت شهری احیای دوباره این فضای دل انگیز بوده است و در این باغ زیبا یک بخش و کلونی جنگل هیرکانی در ضلع غربی باغ وجود دارد که با کمترین توجه میتواند موزه تاریخی جنگلی باشد در مرکز باغ بخش طراحی شده باغ که به سبک اروپایی و هم زمان با ساخت هتل قدیم رامسر شکل گرفته که نیاز به توجه دارد و باید بر اساس طرح مرمت و احیای باغ که به تصویب کمیته فنی میراث فرهنگی رسیده زنده شود.
سحرخیز افزود: ضلع شرقی باغ نیز بر اساس طرح مرمت و احیای باغ و با الگو گرفتن از بخش مرکزی تاریخی طراحی شده و با پاکسازی عوامل مخل موجود به فضایی بی نظیر تبدیل خواهد شد.
ایجاد بزرگترین شهر سلامت در رامسر
وجود چشمههای آبگرم طبیعی، جنگلهای زیبا و هیرکانی و مناطق ییلاقی و کوهستانی رامسر را به دهکده سلامت و هاب گردشگری در مازندران و کشور تبدیل کرده است و به گفته استاندار مازندران توریسم پذیری منطقه باعث ایجاد گرایشهای مختلف گردشگری در رامسر شده و این شهرستان به هاب گردشگری استان مبدل و بزرگترین مرکز شهر سلامت کشور در رامسر ایجاد میشود.
سید محمود حسینی پور استاندار مازندران با اظهار اینکه نگاه به جذب توریسم خارجی و بهره گیری همه استانهای کشور از اهداف ایجاد این مرکز است، گفت: رامسر مردمانی با نگاه عمیق مهمان نوازی در منطقه داردو باید شرایط برای توسعه شهرستان در ابعاد مختلف فراهم شود ما برای توسعه فراگیر رامسر نگاه ویژه داریم.
مازندران در نوروز پذیرای مهمانان زیادی از مناطق مختلف کشور بوده و تاکنون بیش از ۲.۲ میلیون مسافر در آن اقامت کردند و سهم رامسر نیز از این میزان چشمگیر و قابل توجه بوده است.
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