فعالیت سامانه بارشی از امروز تا ظهر پنجشنبه در آسمان گلستان

اقدس جعفری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشههای پیش یابی به تدریج از بعدازظهر امروز سهشنبه تا ظهر روز پنجشنبه با استقرار سامانه بارشی در استان به تناوب بارش باران گاهی رعد و برق و وزش باد لحظهای شدید پیش بینی میشود.
وی با اشاره به اینکه اوج فعالیت سامانه برای صبح چهارشنبه است، افزود: روز جمعه جوی نسبتاً آرامی در سطح استان خواهیم داشت.
کارشناس هواشناسی استان گلستان گفت: برای روزهای شنبه و یکشنبه بارش در نواحی کوهپایه ای و کوهستانی استان مورد انتظار است.
وی دمای حداقل صبح امروز گرگان را ۱۰ درجه اعلام کرد و افزود: پیش بینی میشود حداکثر دمای امروز گرگان به ۱۶ درجه برسد.
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