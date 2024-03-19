فعالیت سامانه بارشی از امروز تا ظهر پنجشنبه در آسمان گلستان

اقدس جعفری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش یابی به تدریج از بعدازظهر امروز سه‌شنبه تا ظهر روز پنجشنبه با استقرار سامانه بارشی در استان به تناوب بارش باران گاهی رعد و برق و وزش باد لحظه‌ای شدید پیش بینی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه اوج فعالیت سامانه برای صبح چهارشنبه است، افزود: روز جمعه جوی نسبتاً آرامی در سطح استان خواهیم داشت.

کارشناس هواشناسی استان گلستان گفت: برای روزهای شنبه و یکشنبه بارش در نواحی کوهپایه ای و کوهستانی استان مورد انتظار است.

وی دمای حداقل صبح امروز گرگان را ۱۰ درجه اعلام کرد و افزود: پیش بینی می‌شود حداکثر دمای امروز گرگان به ۱۶ درجه برسد.