بهروز مرادپور در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات بارندگیها در لرستان در قالب سامانه بارشی اخیر تا ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه امروز، اظهار داشت: میزان این بارشها در خرمآباد ۲۲.۴ میلیمتر، در بروجرد ۱۸.۲ میلیمتر، کوهدشت ۴۳.۷ میلیمتر، الیگودرز ۲.۶ میلیمتر، پلدختر ۳۰.۸ میلیمتر و در دورود ۱۵.۲ میلیمتر بوده است.
وی میزان بارشها در الشتر را ۲۹.۶ میلیمتر، نورآباد ۵۶ میلیمتر، ازنا ۳.۳ میلیمتر، رومشکان ۴۱.۷ میلیمتر، چگنی ۳۹.۲ میلیمتر، سیلاخور ۸ میلیمتر، ایمان آباد ۳۶.۱ میلیمتر، سپیددشت ۱۸.۹ میلیمتر، ریمله ۲۵.۴ میلیمتر و شول آباد ۲۴.۸ میلیمتر عنوان کرد.
مدیرکل هواشناسی لرستان میانگین بارندگیها در سامانه بارشی اخیر را تا کنون ۲۶ میلیمتر اعلام کرد.
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