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۲۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۰:۱۴

مدیرکل هواشناسی لرستان:

جزئیات بارندگی‌ها در لرستان/ بیشترین بارش‌ها در نورآباد ثبت شد

جزئیات بارندگی‌ها در لرستان/ بیشترین بارش‌ها در نورآباد ثبت شد

خرم‌آباد - مدیرکل هواشناسی لرستان با اشاره به جزئیات بارندگی‌ها در این استان، گفت: تا کنون بیشترین بارش‌ها در نورآباد ثبت شده است.

بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات بارندگی‌ها در لرستان در قالب سامانه بارشی اخیر تا ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه امروز، اظهار داشت: میزان این بارش‌ها در خرم‌آباد ۲۲.۴ میلی‌متر، در بروجرد ۱۸.۲ میلی‌متر، کوهدشت ۴۳.۷ میلی‌متر، الیگودرز ۲.۶ میلی‌متر، پلدختر ۳۰.۸ میلی‌متر و در دورود ۱۵.۲ میلی‌متر بوده است.

وی میزان بارش‌ها در الشتر را ۲۹.۶ میلی‌متر، نورآباد ۵۶ میلی‌متر، ازنا ۳.۳ میلی‌متر، رومشکان ۴۱.۷ میلی‌متر، چگنی ۳۹.۲ میلی‌متر، سیلاخور ۸ میلی‌متر، ایمان آباد ۳۶.۱ میلی‌متر، سپیددشت ۱۸.۹ میلی‌متر، ریمله ۲۵.۴ میلی‌متر و شول آباد ۲۴.۸ میلی‌متر عنوان کرد.

مدیرکل هواشناسی لرستان میانگین بارندگی‌ها در سامانه بارشی اخیر را تا کنون ۲۶ میلی‌متر اعلام کرد.

کد مطلب 6058582

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    نظرات

    • م IR ۱۳:۰۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
      5 1
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      خدا راشکر۹۸۳
    • ایازی IR ۱۳:۳۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
      18 3
      پاسخ
      شکر خدا عیدی خدا بهترین عیدی است باران رحمت اوشامل حال ما کشاورزان شد عیدی پرودگار دویست بیست تومنی نیست همیشه هم نمیگه من دویست بیست تومن به شمادادم اوبخشنده بی محنت است
    • IR ۱۵:۱۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
      5 7
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      مردم را دعوت به نماز شکر در آستان کنیم
    • IR ۲۰:۵۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
      0 0
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      خدایا شکر با این همه بارندگی دل مردم و شاد کردی
    • محمدی IR ۲۱:۳۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
      0 0
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      ما همیشه دچار بحران سیل و کم آبی هستیم، آب معمولا یکبارگی به ما می رسد، کسانی موفق و دچار بحران نمی شوند که آن را ذخیره و سپس در وقت نیاز استفاده کنند. ده ها میلیارد متر مکعب آب به یکبارگی با عنوان سیل به ما می رسد که بدون استفاده از آن و فقط با ایجاد خسارات فراوان از کشور خارج می شود.
    • مظفری IR ۲۱:۳۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
      0 0
      پاسخ
      خدایاشکرت
    • IR ۲۲:۵۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
      0 0
      پاسخ
      شکر نعمت نعمات افزون کند..خدایا شکرت
    • قاسمی IR ۰۰:۳۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۱
      0 1
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      خدایا هزاران بار شکر
    • یوسف IR ۰۰:۴۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۱
      0 0
      پاسخ
      خداروشکر که همه از عیدی بهره مند شدیم بخصوص کوهدشت که واقعا نمیشه از خونه بیرون بریم

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