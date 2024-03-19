قطع راه ارتباطی ۵ روستای معمولان با طغیان «کشکان»/ تخلیه یک روستا

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پازوکی امروز سه‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها با اشاره به ورود سامانه قوی بارش و هشدار وضعیت قرمز در لرستان، اظهار داشت: بارش شدید باران از بامداد امروز و بالا آمدن آب رودخانه «کشکان» باعث مسدودشدن راه ارتباطی و قطع آب آشامیدنی پنج روستا از توابع شهرستان معمولان شد.

وی ادامه داد: اکنون نیروهای خدمات‌رسان به‌منظور امدادرسانی در این مناطق حضور دارند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان، بیان کرد: به دلیل مخاطره و رانشی بودن برخی از مناطق و باتوجه‌به دستور استاندار ساکنان روستای «کمپ گنجعلی» از توابع «درب گنبد» شهرستان کوهدشت به مهمان‌سرای امامزاده «محمد» منتقل شدند.

پازوکی، تصریح کرد: همچنین گردنه «پای آستان» در محور کوهدشت - «گراب» مسدود و مسیر کوهدشت - «کوهنانی» و «گراب» به‌عنوان راه جایگزین در نظر گرفته شد.

وی بر لزوم رعایت مسائل ایمنی و توجه به هشدارهای این ستاد تأکید کرد و گفت: هم‌وطنان عزیز ضمن اجتناب از سفرهای بین‌شهری، از هرگونه توقف در مناطق پرخطر، بستر رودخانه‌ها، حاشیه پل‌ها و مسیل‌ها جدا خودداری کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان، افزود: تمامی نیروهای عملیاتی و امدادی استان در حالت آماده‌باش هستند.