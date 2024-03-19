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۲۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۰:۲۶

مدیرکل مدیریت بحران لرستان:

قطع راه ارتباطی ۵ روستای معمولان با طغیان «کشکان»/ تخلیه یک روستا

قطع راه ارتباطی ۵ روستای معمولان با طغیان «کشکان»/ تخلیه یک روستا

خرم‌آباد - مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان با اشاره به قطع راه ارتباطی پنج روستای معمولان با طغیان رودخانه «کشکان»، گفت: همچنین یک روستا به دلیل احتمال رانش زمین در کوهدشت تخلیه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پازوکی امروز سه‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها با اشاره به ورود سامانه قوی بارش و هشدار وضعیت قرمز در لرستان، اظهار داشت: بارش شدید باران از بامداد امروز و بالا آمدن آب رودخانه «کشکان» باعث مسدودشدن راه ارتباطی و قطع آب آشامیدنی پنج روستا از توابع شهرستان معمولان شد.

وی ادامه داد: اکنون نیروهای خدمات‌رسان به‌منظور امدادرسانی در این مناطق حضور دارند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان، بیان کرد: به دلیل مخاطره و رانشی بودن برخی از مناطق و باتوجه‌به دستور استاندار ساکنان روستای «کمپ گنجعلی» از توابع «درب گنبد» شهرستان کوهدشت به مهمان‌سرای امامزاده «محمد» منتقل شدند.

پازوکی، تصریح کرد: همچنین گردنه «پای آستان» در محور کوهدشت - «گراب» مسدود و مسیر کوهدشت - «کوهنانی» و «گراب» به‌عنوان راه جایگزین در نظر گرفته شد.

وی بر لزوم رعایت مسائل ایمنی و توجه به هشدارهای این ستاد تأکید کرد و گفت: هم‌وطنان عزیز ضمن اجتناب از سفرهای بین‌شهری، از هرگونه توقف در مناطق پرخطر، بستر رودخانه‌ها، حاشیه پل‌ها و مسیل‌ها جدا خودداری کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان، افزود: تمامی نیروهای عملیاتی و امدادی استان در حالت آماده‌باش هستند.

کد مطلب 6058591

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