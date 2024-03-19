استاد دانشگاه صنعتی شریف نماینده ایران در بانک جهانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی شریف علی ملکی مشاور وزیر اقتصاد، رییس مرکز برنامهریزی راهبردی دانشگاه، عضو هیات علمی و رییس پیشین پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف، بهعنوان نماینده ایران در بانک جهانی منصوب شد.
ملکی مدرک دکترای سیاستگذاری عمومی گرایش علم و فناوری را از دانشکده علوم اجتماعی و سیاسی دانشگاه ادینبرو بریتانیا اخذ کرده است و کارشناسی ارشد مدیریت کسبوکار MBA گرایش مدیریت فناوری را در دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف گذرانده است.
گ️فتنی است علی اردلان، فرهاد نیلی، مجتبی خالصی و… از جمله نمایندگان سالهای اخیر ایران در World Bank بودهاند؛ شرکت در اجلاس جهانی، استفاده از ظرفیتهای اقتصادی این مجموعه، تعاملات آموزشی و پژوهشی و... بخشی از کارهاییست که بر عهده نمایندگان ایران در این نهاد بینالمللی قرار دارد.
*الهام حاج رمضان
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