  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۱:۳۰

استاد دانشگاه صنعتی شریف نماینده ایران در بانک جهانی شد

استاد دانشگاه صنعتی شریف نماینده ایران در بانک جهانی شد

علی ملکی عضو هیات علمی دانشگاه شریف و مشاور وزیر اقتصاد، به‌عنوان نماینده ایران در بانک جهانی منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی شریف علی ملکی مشاور وزیر اقتصاد، رییس مرکز برنامه‌ریزی راهبردی دانشگاه، عضو هیات علمی و رییس پیشین پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف، به‌عنوان نماینده ایران در بانک جهانی منصوب شد.

ملکی مدرک دکترای سیاست‌گذاری عمومی گرایش علم و فناوری را از دانشکده علوم اجتماعی و سیاسی دانشگاه ادینبرو بریتانیا اخذ کرده است و کارشناسی ارشد مدیریت کسب‌وکار MBA گرایش مدیریت فناوری را در دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف گذرانده است.

گ️فتنی است علی اردلان، فرهاد نیلی، مجتبی خالصی و… از جمله نمایندگان سال‌های اخیر ایران در World Bank بوده‌اند؛ شرکت در اجلاس جهانی، استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی این مجموعه، تعاملات آموزشی و پژوهشی و... بخشی از کارهایی‌ست که بر عهده نمایندگان ایران در این نهاد بین‌المللی قرار دارد.

*الهام حاج رمضان

کد مطلب 6058625

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • نوری IR ۰۱:۴۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۲
      2 2
      پاسخ
      برو اونجا دزدی کن کیف کنن اینجا تو ایران اینطوری اختلاس میکنن وای به حال جهانش

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها