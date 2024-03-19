خاش مهیای استقبال از مهمانان نوروزی است

عبدالوحید هاشمزهی در گفتوگو با خبرنگار مهر، افزود: امسال شهرداری خاش با کاشت افزون بر ۳۰ هزار گل و گیاه و ۱۱ هزار نهال درختان مثمر و غیر مثمر و نیز خریداری و نصب المانهای مختلف، رنگ آمیزی جداول و تندیسهای میادین، تعویض تصاویر شهدا و غیره به استقبال نوروز رفته است.
وی اظهار کرد: امسال نیز به مانند سالهای گذشته شهرداری خاش اقدام به برپایی سیاه چادر فرهنگی ویژه استقبال، راهنمایی و پذیرایی از مسافران نوروزی و برپایی غرفههای صنایع دستی کرده که برخی ارگانهای اداری مانند میراث فرهنگی، امور عشایری و ارشاد اسلامی با شهرداری همکاری دارند.
معاون شهردار خاش ادامه داد: نصب المانهای شتر و ساربان، جام و مشک در ورودی شهر واقع در میدان ۲۲ بهمن و نیز میدان ابوالفضل العباس (ع) از اقدامات مهم شهرداری خاش در استانه نوروز ۱۴۰۳ هستند.
وی اظهار کرد: علاوه بر آن اکیپهای عمرانی و خدماتی، فضای سبز، تأسیسات، حمل و نقل، اداری و غیره در حالت آماده باش قرار دارند و در هر گونه شرایطی به شهروندان و مسافران نوروزی خدمات ارائه میکنند.
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