زمینه آزادی ۸ نفر از زندانیان مالی در استان تهران فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی القاصی مهر در حاشیه ملاقات مجازی با زندانیان طی سخنانی به تأکیدات ریاست قوه قضائیه در ماه مبارک رمضان اشاره کرد و افزود: پیگیری ویژه امور زندانیان، رسیدگی به مسائل و مشکلات زندانیان به‌خصوص آن دسته از زندانیانی که صرفاً به‌دلیل رد مال در زندان حضور دارند و بعضاً مدت بازداشت و نگهداری آن‌ها طولانی مدت شده است، مورد تاکید و توجه ویژه قرار گرفت.

وی با بیان این که در ادامه سلسله ملاقات‌های مجازی با زندانیان با تعدادی از مددجویان ملاقات به‌عمل آمد، گفت: در نتیجه زمینه آزادی تعداد هشت نفر از زندانیان متأهل و دارای فرزند که صرفاً به‌دلیل رد مال در زندان حضور داشتند، از محل کمک خیرین و ستاد مردمی دیه فراهم شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در سال ۱۴۰۲ مجموعاً شش هزار و ۹۸۴ نفر از زندانیان از نهادهای ارفاقی از جمله عفو، آزادی مشروط و پابند الکترونیک بهره‌مند شدند.‌

القاصی مهر همچنین از رهایی از قصاص ۵۸ نفر از محکومان در پی گذشت اولیای دم طی سال ۱۴۰۲ خبر داد و افزود: این اتفاق با پیگیری‌ها و تلاش‌های شوراهای حل اختلاف استان تهران در طول سال ۱۴۰۲ رخ داد.