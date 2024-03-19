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۲۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۲:۳۵

پنجره مهر؛

بالا رفتن غیرقانونی گردشگر از سنگ نگاره‌های نقش رستم مرودشت

بالا رفتن غیرقانونی گردشگر از سنگ نگاره‌های نقش رستم مرودشت

مرودشت - آسیب زدن به بناهای تاریخی به ویژه در ایام نوروز به اوج می‌رسد و همانطور که می‌بینید یک گردشگرنما برای گرفتن عکس یادگاری از سنگ‌نگاره‌های چند هزارساله نقش رستم در مرودشت بالا می‌رود.

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به گزارش خبرگزاری مهر، در سایه غفلت و بی‌توجهی متولیان حوزه گردشگری و کمبود نیروی انسانی جهت حفاظت و مراقبت از بناهای تاریخی، همه ساله به ویژه در ایام نوروز شاهد صحنه‌های نازیبای زیادی در اماکن تاریخی هستیم که در کلیپ فوق همانطور که می‌بینید یک گردشگر نما برای گرفتن عکس یادگاری از سنگ‌نگاره‌های چند هزارساله نقش رستم در مرودشت بالا می‌رود و با این کار خود به بنا آسیب می‌زند.

کد مطلب 6058691

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    نظرات

    • IR ۲۲:۵۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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