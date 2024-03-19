به گزارش خبرگزاری مهر، در سایه غفلت و بیتوجهی متولیان حوزه گردشگری و کمبود نیروی انسانی جهت حفاظت و مراقبت از بناهای تاریخی، همه ساله به ویژه در ایام نوروز شاهد صحنههای نازیبای زیادی در اماکن تاریخی هستیم که در کلیپ فوق همانطور که میبینید یک گردشگر نما برای گرفتن عکس یادگاری از سنگنگارههای چند هزارساله نقش رستم در مرودشت بالا میرود و با این کار خود به بنا آسیب میزند.
مرودشت - آسیب زدن به بناهای تاریخی به ویژه در ایام نوروز به اوج میرسد و همانطور که میبینید یک گردشگرنما برای گرفتن عکس یادگاری از سنگنگارههای چند هزارساله نقش رستم در مرودشت بالا میرود.
کد مطلب 6058691
نظر شما