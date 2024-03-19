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۲۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۳:۴۰

مدیرکل میراث فرهنگی مازندران خبر داد؛

اقامت ۲.۸ میلیون مسافر نوروزی در مازندران

اقامت ۲.۸ میلیون مسافر نوروزی در مازندران

ساری- مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران میزان اقامت مسافران را در استان دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر شب اعلام کرد.

حسین ایزدی در گفت وگو با خبرنگار مهر میزان اقامت مسافران نوروزی از ۲۳ اسفند تاکنون را دو میلیون و ۸۰۸ هزار نفر اعلام کرد.

وی با اظهار اینکه ۶۷۳ هزار نفر معادل ۲۳ درصد مسافر در اقامتگاه‌های رسمی اقامت کردند، میزان اقامت در هتل‌ها را سه درصد به تعداد ۲۶ هزار نفر ذکر کرد.

وی افزود: پنج هزار و ۸۷۶ نفر در مجتمع‌های گردشگری، هزار و ۱۱۸ نفر در مهمانپذیرها ،۲۶ هزار نفر در هتل آپارتمان‌ها اسکان یافتند.

ایزدی ادامه کرد: دو میلیون و ۱۳۴ هزار نفر در اقامتگاه‌های غیررسمی و ۳۳۸ هزار نفر در خانه مسافرها اقامت کردند.

کد مطلب 6058748

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