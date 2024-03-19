سرهنگ مهدی میناخانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه با توجه به ورود سامانه بارشی به استان، هم‌اکنون شاهد بارش باران در اکثر محورهای مواصلاتی استان هستیم، گفت: همین بارش‌ها باعث لغزنده شدن جاده‌ها شده است.

وی با تاکید بر اینکه به دلیل وضعیت جاده‌های استان در شرایط بارندگی و نیز افزایش تردد به خاطر قرار گرفتن در ساعات پایانی سال، انتظار داریم رانندگان بیش از پیش قوانین را رعایت کنند، اظهار کرد: پیش‌بینی می‌کنیم این حجم از ترددها در جاده‌های استان تا پایان امروز نیز تداوم داشته باشد.

میناخانی با اشاره به اینکه رانندگان در روزهای پایانی سال از سبقت و سرعت غیرمجاز به جد پرهیز کنند، خاطرنشان کرد: با توجه به پرترافیک بودن جاده‌های استان در روزهای پایانی سال، انتظار داریم رانندگان توقف لازم را برای استراحت کافی حتماً مدنظر قرار دهند؛ چرا که خواب‌آلودگی یکی دیگر از تخلفات حادثه‌ساز در این ایام است.

رئیس اداره کنترل و نظارت بر عملیات جاده‌ای پلیس‌راه استان زنجان با بیان اینکه داشتن برنامه سفر در این ایام باعث می‌شود تا رانندگان با خیالی آسوده در جاده‌ها تردد کنند، ادامه داد: همین امر جلوی بسیاری از حوادث جاده‌ای را خواهد گرفت، بنابراین یکی از توصیه‌های جدی ما به رانندگان این است که به ازای هر دو ساعت رانندگی، حتماً توقف کرده و استراحت کنند.

میناخانی با اشاره به اینکه طرح نوروزی در استان از ۲۴ اسفندماه آغاز شده است، اضافه کرد: از آغاز طرح نوروزی در استان شاهد فوت دو نفر از هم‌وطنان‌مان در محورهای مواصلاتی استان بودیم که امیدواریم شاهد وقوع چنین حوادثی در روزهای پیش رو نباشیم.