تردد بیش از ۴۰ هزار نفر در ۲۴ ساعت گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، علی عباس شفیعی ظهر سه شنبه با بیان اینکه از شب گذشته تا کنون بیش از ۴۰ هزار نفر از مرز مهران تردد کرده‌اند، اظهار کرد: از این میزان تردد، بیش از ۳۶ هزار نفر در ۲۴ ساعت گذشته از مرز مهران خارج شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای صبح امروز تا ساعت ۱۰ تعداد ۱۸ هزار نفر از مرز مهران خارج شده‌اند، افزود: با رایزنی انجام شده از سوی استاندار ایلام و فرمانداری مهران با مسئولان مرز زرباطیه عراق، ۵ گیت به تعداد ورودی‌های عراق افزوده شده و به این ترتیب، تعداد گیت‌های عراق به ۱۵ گیت افزایش یافته است.

فرماندار مهران با اشاره به اینکه هم اکنون حدود ۲ هزار نفر از زوار عتبات عالیات در پایانه مرزی مهران منتظر خروج از مرز هستند، گفت: درب‌های خروجی مرز مهران به سمت مرز زرباطیه عراق به ۳ درب افزایش یافته است.

وی تصریح کرد: علت ازدحام زوار عتبات عالیات در مرز مهران، افزایش لحظه‌ای جمعیت برای خروج از مرز است.

شفیعی اضافه کرد: هم اکنون ۱۵ گیت خروجی در مرز مهران به سمت مرز زرباطیه عراق فعال شده است.

همه ساله در ایام نوروز، مشتاقان زیادی برای زیارت عتبات عالیات و تحویل سال نو راهی کشور عراق می‌شوند.