توزیع بیش از ۶۷ تن اقلام اساسی طرح تنظیم بازار در شهرستان فارسان

به گزارش خبرنگار مهر، شیرزاد کرمی پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به تقارن حلول ماه مبارک رمضان و ایام عید نوروز ۱۴۰۳، ستاد تنظیم بازار این شهرستان اقدام به توزیع کالاهای اساسی در سطح شهرستان روستاهای بالای هزار نفر جمعیت این شهرستان برای طرح ضیافت ماه مبارک رمضان در نمایشگاه‌های بهاره در شهر فارسان و چلیچه نمود.



وی هدف از برپایی نمایشگاه بهاره در سطح شهرستان را بمنظور ایجاد دسترسی آسان‌تر و قیمت ارزان‌تر مردم به کالاهای اساسی بیان نمود و افزود: اقلام تنظیم بازار به میزان ۳۷ تن و ۴۰۰ کیلوگرم برنج وارداتی شامل هندی و پاکستانی، ۲۴ تن شکر و قند، ۴ تن گوشت منجمد بوده که با نرخ مصوب دولتی در این شهرستان توزیع گردید



مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فارسان یادآور شد: همچنین ۵۰ تن میوه شب عید (سیب قرمز و سفید به قیمت ۳۱ هزار تومان - پرتقال هر کیلو ۲۰ هزار تومان و خرما کیلوی ۹۵۰۰۰ تومان) تأمین و در حال توزیع در سطح شهرستان می‌باشد