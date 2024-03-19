آسیه آقایی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به ورود سامانه بارشی به نسبت قوی، اظهار داشت: فعالیت این سامانه از بعد از ظهر امروز ابتدا در مناطق غرب و جنوب استان و نواحی همجوار با استانهای چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه بویراحمد و لرستان آغاز میشود و به تدریج سایر مناطق استان اصفهان را فرا میگیرد.
وی با بیان اینکه فعالیت سامانه ناپایدار مرطوب و به نسبت قوی تا فردا چهارشنبه یکم فروردین در سطح استان ادامه مییابد، افزود: اوج فعالیت این سامانه در مناطق غرب و جنوب اصفهان است.
به گفته کارشناس مرکز پیشبینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان، شرایط جوی امروز و فردا به صورت نیمه ابری است و به تدریج افزایش ابر، مه آلودی، رگبار باران و رعدوبرق و در مناطق سردسیر بارش برف پیش بینی میشود.
آقایی با اشاره به وقوع باد شدید و توفان لحظهای در مناطق مختلف استان، گفت: این شرایط در مناطق شرقی و شمالی استان با خیزش گردو خاک محلی همراه است.
وی با بیان اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده بین سه تا ۶ درجه سلسیوس کاهش مییابد، افزود: بیشینه دمای هوای کلانشهر اصفهان در گرمترین ساعات امروز به ۲۳ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به ۹ درجه سلسیوس بالای صفر میرسد.
کارشناس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان اضافه کرد: خور و بیابانک با بیشینه دمای ۳۲ درجه سلسیوس بالای صفر و بویین میاندشت با کمینه دمای صفر درجه به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان طی ۲۴ ساعت آینده پیشبینی میشود.
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