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۲۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۴:۳۰

کارشناس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان:

دمای اصفهان تا ۶ درجه کاهش می‌یابد/پیش‌بینی رگبار باران و تندباد

دمای اصفهان تا ۶ درجه کاهش می‌یابد/پیش‌بینی رگبار باران و تندباد

اصفهان- کارشناس اداره کل هواشناسی استان اصفهان از فعالیت سامانه بارشی به نسبت قوی و کاهش ۳ تا ۶ درجه‌ای دمای هوا در استان خبرداد.

آسیه آقایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ورود سامانه بارشی به نسبت قوی، اظهار داشت: فعالیت این سامانه از بعد از ظهر امروز ابتدا در مناطق غرب و جنوب استان و نواحی همجوار با استان‌های چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه بویراحمد و لرستان آغاز می‌شود و به تدریج سایر مناطق استان اصفهان را فرا می‌گیرد.

وی با بیان اینکه فعالیت سامانه ناپایدار مرطوب و به نسبت قوی تا فردا چهارشنبه یکم فروردین در سطح استان ادامه می‌یابد، افزود: اوج فعالیت این سامانه در مناطق غرب و جنوب اصفهان است.

به گفته کارشناس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان، شرایط جوی امروز و فردا به صورت نیمه ابری است و به تدریج افزایش ابر، مه آلودی، رگبار باران و رعدوبرق و در مناطق سردسیر بارش برف پیش بینی می‌شود.

آقایی با اشاره به وقوع باد شدید و توفان لحظه‌ای در مناطق مختلف استان، گفت: این شرایط در مناطق شرقی و شمالی استان با خیزش گردو خاک محلی همراه است.

وی با بیان اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده بین سه تا ۶ درجه سلسیوس کاهش می‌یابد، افزود: بیشینه دمای هوای کلان‌شهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۲۳ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به ۹ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

کارشناس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان اضافه کرد: خور و بیابانک با بیشینه دمای ۳۲ درجه سلسیوس بالای صفر و بویین میاندشت با کمینه دمای صفر درجه به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان طی ۲۴ ساعت آینده پیش‌بینی می‌شود.

کد مطلب 6058801

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    نظرات

    • محمد IR ۱۳:۴۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۱
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      پاسخ
      امروز چهارشنبه اول فروردین ۱۴۰۳ ساعت ۱۳:۴۳ آسمان صاف و آفتابی و دمای هوا نسبت به روز گذشته چندین درجه گرمتر شده، بهتر نیست تجهیزات هواشناسی و پیش بینی اوضاع جوی در اوایل قرن جدید به روز و تکمیل شود تا کارشناسان امر صحبتهای دقیق تری ارائه دهند؟

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