به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رفعتی بعد از ظهر امروز سهشنبه در گفتوگویی رسانهای اظهار کرد: در سالجاری بیش از ۸۵ هزار بیمار به بیمارستان طالقانی اهواز مراجعه کردند که نسبت به مدت مشابه، ۱۵ درصد افزایش را نشان میدهد.
وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۸۰ هزار مراجعهکننده برای دریافت خدمات درمانی به صورت بستری، بستری موقت و دریافت خدمات پاراکلینیکی به بیمارستان مراجعه طالقانی اهواز کردند.
رئیس بیمارستان سوانح و سوختگی طالقانی اهواز ادامه داد: این مرکز دارای ۱۸ پزشک عمومی و ۳۲ پزشک متخصص و فوق تخصص با بهرهمندی از تجهیزات نوین خدمات پزشکی، علاوه بر استان خوزستان به استانهای همجوار نیز خدمات درمانی ارائه میدهد.
وی گفت: در حال حاضر علاوه بر خدمات پزشکی و جراحی در زمینههای سوختگی، بیمارستان طالقانی اهواز دارای اورژانس و زایشگاه ۲۴ ساعته، بخشهای سوختگی زنان، مردان، اطفال، جراحی پلاستیک زیبایی و ترمیمی، چشم، زنان و زایمان، سه بخش ویژهbicu و درمانگاههای تخصصی و فوق تخصصی است و در زمینههای جراحی پلاستیک، چشم پزشکی، قلب و عروق، زنان و زایمان، ارتوپدی، اطفال، روانپزشکی، داخلی، MMT، اورولوژی، عفونی، گفتار درمانی و توانبخشی با تعرفههای کاملاً دولتی ارائه خدمات میکند.
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