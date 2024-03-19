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۲۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۸:۴۲

ییس بیمارستان سوانح و سوختگی طالقانی اهواز:

بیش از ۸۵ هزار بیمار به بیمارستان طالقانی اهواز مراجعه کردند

بیش از ۸۵ هزار بیمار به بیمارستان طالقانی اهواز مراجعه کردند

اهواز- رییس بیمارستان سوانح و سوختگی طالقانی اهواز از مراجعه بیش از ۸۵ هزار بیمار در سال جاری به این بیمارستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رفعتی بعد از ظهر امروز سه‌شنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در سال‌جاری بیش از ۸۵ هزار بیمار به بیمارستان طالقانی اهواز مراجعه کردند که نسبت به مدت مشابه، ۱۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۸۰ هزار مراجعه‌کننده برای دریافت خدمات درمانی به صورت بستری، بستری موقت و دریافت خدمات پاراکلینیکی به بیمارستان مراجعه طالقانی اهواز کردند.

رئیس بیمارستان سوانح و سوختگی طالقانی اهواز ادامه داد: این مرکز دارای ۱۸ پزشک عمومی و ۳۲ پزشک متخصص و فوق تخصص با بهره‌مندی از تجهیزات نوین خدمات پزشکی، علاوه بر استان خوزستان به استان‌های همجوار نیز خدمات درمانی ارائه می‌دهد.

وی گفت: در حال حاضر علاوه بر خدمات پزشکی و جراحی در زمینه‌های سوختگی، بیمارستان طالقانی اهواز دارای اورژانس و زایشگاه ۲۴ ساعته، بخش‌های سوختگی زنان، مردان، اطفال، جراحی پلاستیک زیبایی و ترمیمی، چشم، زنان و زایمان، سه بخش ویژهbicu و درمانگاه‌های تخصصی و فوق تخصصی است و در زمینه‌های جراحی پلاستیک، چشم پزشکی، قلب و عروق، زنان و زایمان، ارتوپدی، اطفال، روان‌پزشکی، داخلی، MMT، اورولوژی، عفونی، گفتار درمانی و توانبخشی با تعرفه‌های کاملاً دولتی ارائه خدمات می‌کند.

کد مطلب 6058851

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