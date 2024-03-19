لزوم اطلاع رسانی مناسب به زائران حضرت رضا(ع)

به گزارش خبرنگار مهر، یعقوبعلی نظری ظهر سه شنبه در جلسه قرارگاه عملیاتی مرکزی خدمات سفر زائران با تاکید بر اطلاع‌رسانی و هدایت زائران در راستای استفاده از خدمات پیش بینی شده اظهار کرد: در بازدید هوایی که صبح امروز از مسیرهای شمال و غرب استان انجام دادیم، ترافیک روان بود که پیش بینی می‌شود در ساعات انتهایی امروز ترددها افزایش یابد.

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه شهرداری مشهد در زمینه ارائه خدمات شهری و فرمانداری در حوزه کنترل قیمت‌ها با آمادگی کامل فعال است از معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی خواست تا روند ارائه خدمات همه دستگاه‌هایی که در مسیر محورهای مواصلاتی تعهد دارند، کنترل و بازخوانی مجدد گردد.

وی تصریح کرد: با توجه به پیش بینی وضعیت آب و هوایی و بارندگی، آمادگی کامل همه دستگاه‌های امدادی از جمله هلال احمر مهم است.

نظری با قدردانی همکاری اتحادیه هتل داران بر برنامه‌ریزی و تعیین دقیق ظرفیت‌های اسکان حسینیه‌ها و … تاکید کرد.

استاندار خراسان رضوی در این جلسه با تاکید بر اینکه سخنگوی ستاد مسؤولیت اعلام آمار در حوزه سفر زائران را بر عهده دارد از سایر مسؤولان و مدیران خواست تا از ارائه آمار متفرقه پرهیز کنند.