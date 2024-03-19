اعلام جزئیات مراسم تحویل سال در حرم مطهر امام رضا (ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسین شریعتی نژاد اظهار کرد: مراسم تحویل سال از چهارشنبه یکم فروردین ماه ۱۴۰۳ ساعت ۱:۵۰ بامداد در ۵ بخش در حرم مطهر رضوی آغاز و تا ساعتی پس از لحظه تحویل سال ادامه خواهد داشت.
معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی افزود: نخستین بخش از این مراسم با اجرای محمدرضا حسینیان از ساعت ۱:۵۰ بامداد با آیات روح بخش کلام الله مجید شروع میشود و پس از تلاوت فاخر حامد علیزاده قاری برجسته حرم مطهر رضوی، گروه سرود حضرت ولیعصر (عج) به اجرای برنامه میپردازد و ضمن پخش کلیپهایی از بیانات امام خمینی (ره) و تبریک اقوام مختلف، گروه تواشیح به اجرای همخوانی میپردازد.
قرائت دعای سحر با نوای حاج مهدی سماواتی
وی ادامه داد: در دومین بخش از این مراسم که از ساعت ۳:۰۰ بامداد آغاز میشود مناجات سحری توسط ابوالفضل مشکینی قرائت خواهد شد و دعای سحر را مهدی سماواتی از مداحان و ذاکران اهل بیت عصمت و طهارت (ع) زمزمه میکند.
شریعتی نژاد اضافه کرد: در ادامه این مراسم، معارف اذانگاهی توسط حجتالاسلام و المسلمین مهریزیان بیان میشود و علیرضا رضایی قرآن قبل از اذان را تلاوت میکند، همچنین پس از پخش کلیپ دعای حضرت امام خمینی (ره)، اذان صبحگاهی به صورت جمع خوانی توسط مکبرین و موذنین حرم مطهر رضوی قرائت میشود.
اقامه نماز جماعت به امامت آیت الله تحریری
معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی به بخش سوم ویژه برنامه لحظه سال تحویل اشاره کرد و گفت: ساعت ۴:۱۰ صبح پس از همخوانی اذان توسط نوجوانان، حجت الاسلام و المسلمین واعظ موسوی به تبیین آئین نوروزی پرداخته و نماز جماعت صبح به امامت آیت الله تحریری اقامه میشود.
تبیین دستاوردهای انقلاب توسط سخنگوی سازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع
وی بیان کرد: پس از اقامه نماز صبح، کلیپهای بیان معارف از فرمایشات امام خمینی (ره)، احکام سفر و روزه پخش میشود سپس در ادامه سخنگوی سازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به عنوان مهمان ویژه به تبیین دستاوردهای انقلاب میپردازد، این بخش از برنامه با اجرای مسابقه کتابخوانی به پایان میرسد.
شعر خوانی صابر خراسانی و مدیحه سرایی مهدی رسولی
شریعتی نژاد افزود: در بخش چهارم این مراسم که از ساعت ۴:۵۹ تدارک دیده شده، گروه گلدستههای حرم به اجرای سرود تعاملی میپردازد و پس از سخنرانی حجتالاسلام و المسلمین شهاب مرادی، نغمهخوانی و مناجاتخوانی توسط ذاکری فر، مداح و ذاکر اهل بیت عصمت و طهارت (ع) انجام میشود و سپس این بخش با شعر خوانی صابر خراسانی و قرائت دعای توسل و مدیحه سرایی مهدی رسولی به پایان میرسد.
معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی خاطرنشان کرد: آخرین بخش از این مراسم ساعت ۶:۲۹ با کلیپ تحویل سال و نقارهنوازی آغاز میشود و پس از آن زائران و مجاوران از بیانات مقام معظم رهبری بهرهمند خواهند شد و قرائت دعای عهد پایان بخش این مراسم خواهد بود.
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