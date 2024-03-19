به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، حزب‌الله لبنان با صدور بیانیه‌هایی از ۳ حمله جدید خود علیه بخش‌های شمالی سرزمین‌های اشغالی خبر داد.

اداره اطلاع‌رسانی جنگی حزب‌الله لبنان بیان کرد: در حمایت از ملت پایدار فلسطین در نوار غزه و مقاومت شجاع و شریف آنان و در پاسخ به تعرض‌های اسراییل به روستاها و شهرهای لبنان، رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت ۱۷:۴۵ عصر امروز سه‌شنبه نوزدهم مارس ۲۰۲۴ شهرک صهیونیستی زرعیت را با موشک فلق ۱ هدف قرار دادند.

علاوه بر این ساعت ۱۸ عصر امروز به وقت محلی موضع صهیونیستی رویسات العلم در تپه‌های اشغالی کفرشوبا و ساعت ۱۸:۱۵ عصر امروز به وقت محلی نیز تجمع نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در اطراف این موضع صهیونیستی هدف حمله موشکی حزب‌الله لبنان قرار گرفت.

حزب‌الله لبنان در روز جاری ۵ عملیات دیگر را علیه مواضع و نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در شمال سرزمین‌های اشغالی به انجام رسانده بود. بنابراین شمار عملیات‌های حزب‌الله علیه رژیم صهیونیستی طی امروز به ۸ عملیات می‌رسد.