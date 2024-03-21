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۲ فروردین ۱۴۰۳، ۱۵:۱۳

فرمانده انتظامی استان اصفهان خبر داد؛

شناسایی انبار احتکار لوازم یدکی خودرو در اصفهان/ یک نفر دستگیر شد

شناسایی انبار احتکار لوازم یدکی خودرو در اصفهان/ یک نفر دستگیر شد

اصفهان - فرمانده انتظامی استان اصفهان از کشف انبار احتکار لوازم یدکی خودرو به ارزش ۱۰۹ میلیارد ریال در عملیات مأموران پلیس امنیت اقتصادی این فرماندهی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید علینقیان پور بعدازظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مبارزه با احتکار کالا به دنبال دریافت گزارشی مبنی بر نگهداری و احتکار لوازم یدکی خودرو در یکی از انبارهای سطح شهرستان خمینی شهر، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان اصفهان قرار گرفت.

وی افزود: در این راستا مأموران پس از انجام تحقیقات تخصصی و اطمینان از درستی موضوع طی هماهنگی با مرجع قضائی به همراه کارشناسان اداره صمت شهرستان خمینی شهر در محل حاضر و از انبار مذکور بازرسی به عمل آوردند که در نتیجه مقادیر قابل توجهی انواع قطعات و لوازم یدکی خودرو کشف شد.

فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به این در بررسی‌های انجام شده مشخص شد که انبار موصوف در سامانه جامع انبارها ثبت نشده و موجودی کالاها به مبادی مربوطه اعلام نگردیده تصریح کرد: کارشناسان مربوطه ارزش تقریبی کالاهای مکشوفه را ۱۰۹ میلیارد ریال برآورد کردند.

وی گفت: در این رابطه یک متهم شناسایی و به پلیس امنیت اقتصادی استان اصفهان احضار و پرونده‌ای در زمینه احتکار تشکیل و تحت رسیدگی قرار گرفت.

کد مطلب 6059882

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    نظرات

    • محمد IR ۱۳:۲۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۳
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      کلان شهرها و شهرها انبارهای خودشان را در نزدیکی اگه روستایی باشه هم قائم می کنند.همون احتکار می کنند. اطراف شهرها هم باید چک شوند.
    • مهر آب *. IR ۱۷:۴۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۶
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      خدا قوت. تا حداقل..ایجور..جانوری کمتر موفق به ظلم کردن، به امثالهم. شود..ممنون ادامه دار باشه انشاالله..خدا آبروی شما زحمت کشان حفظ فرماید. انشاالله

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