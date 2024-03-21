شناسایی انبار احتکار لوازم یدکی خودرو در اصفهان/ یک نفر دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید علینقیان پور بعدازظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مبارزه با احتکار کالا به دنبال دریافت گزارشی مبنی بر نگهداری و احتکار لوازم یدکی خودرو در یکی از انبارهای سطح شهرستان خمینی شهر، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان اصفهان قرار گرفت.

وی افزود: در این راستا مأموران پس از انجام تحقیقات تخصصی و اطمینان از درستی موضوع طی هماهنگی با مرجع قضائی به همراه کارشناسان اداره صمت شهرستان خمینی شهر در محل حاضر و از انبار مذکور بازرسی به عمل آوردند که در نتیجه مقادیر قابل توجهی انواع قطعات و لوازم یدکی خودرو کشف شد.

فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به این در بررسی‌های انجام شده مشخص شد که انبار موصوف در سامانه جامع انبارها ثبت نشده و موجودی کالاها به مبادی مربوطه اعلام نگردیده تصریح کرد: کارشناسان مربوطه ارزش تقریبی کالاهای مکشوفه را ۱۰۹ میلیارد ریال برآورد کردند.

وی گفت: در این رابطه یک متهم شناسایی و به پلیس امنیت اقتصادی استان اصفهان احضار و پرونده‌ای در زمینه احتکار تشکیل و تحت رسیدگی قرار گرفت.