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کد مطلب 6061825
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۶ فروردین ۱۴۰۳، ۹:۳۹

قطعه زیبای محمد معتمدی به زبان ترکی در برنامه ایران دوست داشتنی

قطعه زیبای محمد معتمدی به زبان ترکی در برنامه ایران دوست داشتنی

خوانندگی دلنشین به زبان ترکی محمد معتمدی در برنامه ایران دوست داشتنی را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

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