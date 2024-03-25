دریافت 8 MB کد مطلب 6061825 https://mehrnews.com/x34xJK ۶ فروردین ۱۴۰۳، ۹:۳۹ کد مطلب 6061825 فیلم هنر فیلم هنر ۶ فروردین ۱۴۰۳، ۹:۳۹ قطعه زیبای محمد معتمدی به زبان ترکی در برنامه ایران دوست داشتنی خوانندگی دلنشین به زبان ترکی محمد معتمدی در برنامه ایران دوست داشتنی را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط قصه خبرسازان موسیقی در سالی که گذشت/ عبور از سالی پرحاشیه! پرونده کنسرتهای ارکستر ملی در سال ۱۴۰۲ بسته شد/ شنیدن چند خاطره قصه نذر فرهنگی محمد معتمدی با «مناجات»/ این اشتراک گذاری حلال است! از حال و هوای تک آهنگهای جدید چه خبر؟/ همه کار دارند برچسبها محمد معتمدی برنامه تلویزیونی خواننده
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