به گزارش خبرنگار مهر، رضا عزتی امروز دوشنبه در گفتوگو با رسانهها با بیان اینکه ۱۶۵ مدرسه در قالب هزار ۶۱۵ اتاق و هفت خانه معلم برای اسکان میهمانان نوروزی در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: روز پنجم فروردین ۱۴۰۳ هم ۷۹۱ خانوار دیگر به تعداد چهارهزار ۳۴۴ نفر در اماکن و اقامتگاههای آموزشوپرورش لرستان پذیرش شدهاند.
وی به آمادگی کامل برای پذیرش مسافران نوروزی باتوجهبه شرایط جوی اشاره کرد و افزود: تا کنون پنج هزار ۳۶۷ خانوار به تعداد ۲۴ هزار ۹۴۳ نفر توسط پایگاههای ستاد اسکان آموزشوپرورش پذیرش و اسکان داده شدهاند.
مدیرکل آموزشوپرورش لرستان با بیان اینکه امکانپذیرش روزانه بیش از هشت هزار نفر در اماکن آموزشوپرورش وجود دارد، تصریح کرد: از ابتدای طرح اسکان مسافران نوروزی ۴۹ هزار ۸۸۶ نفرروز از اقامتگاههای آموزشوپرورش بهره بردهاند.
عزتی، بیان داشت: ۱۲ فروردین آخرین روز پذیرش مراکز اسکان موقت فرهنگیان خواهد بود همچنین بهمنظور تسهیل در سفرهای نوروزی فرهنگیان سامانه جامع اسکان فرهنگیان به آدرس eskan.medu.ir جهت خدمات رزرو - پذیرش غیرحضوری فعال است.
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