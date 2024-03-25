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۶ فروردین ۱۴۰۳، ۱۵:۲۲

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان خبر داد؛

پذیرش بیش از ۲۴ هزار مسافر نوروزی در مراکز اسکان آموزش‌وپرورش

پذیرش بیش از ۲۴ هزار مسافر نوروزی در مراکز اسکان آموزش‌وپرورش

خرم‌آباد - مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان از پذیرش بیش از ۲۴ هزار مسافر نوروزی در مراکز اسکان آموزش‌وپرورش این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عزتی امروز دوشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها با بیان اینکه ۱۶۵ مدرسه در قالب هزار ۶۱۵ اتاق و هفت خانه معلم برای اسکان میهمانان نوروزی در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: روز پنجم فروردین ۱۴۰۳ هم ۷۹۱ خانوار دیگر به تعداد چهارهزار ۳۴۴ نفر در اماکن و اقامتگاه‌های آموزش‌وپرورش لرستان پذیرش شده‌اند.

وی به آمادگی کامل برای پذیرش مسافران نوروزی باتوجه‌به شرایط جوی اشاره کرد و افزود: تا کنون پنج هزار ۳۶۷ خانوار به تعداد ۲۴ هزار ۹۴۳ نفر توسط پایگاه‌های ستاد اسکان آموزش‌وپرورش پذیرش و اسکان داده شده‌اند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان با بیان اینکه امکان‌پذیرش روزانه بیش از هشت هزار نفر در اماکن آموزش‌وپرورش وجود دارد، تصریح کرد: از ابتدای طرح اسکان مسافران نوروزی ۴۹ هزار ۸۸۶ نفرروز از اقامتگاه‌های آموزش‌وپرورش بهره برده‌اند.

عزتی، بیان داشت: ۱۲ فروردین آخرین روز پذیرش مراکز اسکان موقت فرهنگیان خواهد بود همچنین به‌منظور تسهیل در سفرهای نوروزی فرهنگیان سامانه جامع اسکان فرهنگیان به آدرس eskan.medu.ir جهت خدمات رزرو - پذیرش غیرحضوری فعال است.

کد مطلب 6061972

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