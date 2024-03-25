نمایشگاه قرآنی معرق و نازک کاری در گالری سوره سنندج برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسؤول حوزه هنری استان کردستان ظهر دوشنبه به خبرنگاران رسانه‌های استان با تبریک سال جدید و آرزوی قبولی طاعات و عبادات مؤمنان در ماه مبارک رمضان اظهار کرد: به مناسبت ماه مبارک رمضان نمایشگاهی از آثار تمام معرق کتابت قرآن کریم با استفاده از درخت گردو (پشت ورو) و آثار نازک کاری بر روی چوب اثر استاد توانمند سنندج علی محمدی از سه شنبه ۷ فروردین ماه ۱۴۰۳ تا ۱۷ فروردین ماه در محل گالری سوره پردیس سینمایی بهمن سنندج آماده بازدید علاقه مندان خواهد بود.

اسعد فرهادی افزود: در این نمایشگاه که توسط این هنرمند به کودکان غزه تقدیم شده است مجموعه‌ای ارزشمند از آخرین فعالیت‌ها و دست سازه‌های معرق و نازک کاری استاد محمدی به نمایش گذاشته شده است.

وی با اشاره به رسالت حوزه هنری در توجه به هنر متعهد تصریح کرد: در سال جاری که به سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شده است در بخش هنر تمامی امکانات و توان حوزه هنری استان کردستان به منظور تولید آثار فاخر هنری در اختیار هنرمندان متعهد و توانمند استان قرار خواهد گرفت.

مسؤول حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان ادامه داد: خوشبختانه هم اکنون در شهرهای بیجار، سقز و سنندج سه گالری مناسب و استاندارد شامل گالری مهر بیجار، گالری مانا در سقز و گالری سوره در سنندج در اختیار حوزه هنری استان کردستان قرار دارد و امیدواریم هنرمندان بتوانند به خوبی از امکانات موجود در این گالری‌ها برای به تصویر درآوردن آثار هنری خود استفاده کنند.

وی افزود: حوزه هنری وظیفه خود می‌داند در حد توان و بضاعت خود از برپایی نمایشگاه‌های هنری در رشته‌های مختلف هنر تجسمی متناسب با معیارهای هنر متعهد، هنرمندان استان را حمایت کند.

علی محمدی هنرمند معرق کار و نازک کار برجسته کردستان که برای اولین بار در جهان کتابت قرآن کریم با استفاده از درخت سخت و ماندگار گردو تمام معرق (پشت رو) به رشته تحریر درآورده‌است در سال ۱۳۴۲ در محله قطارچیان شهر سنندج به دنیا آمده و نزد اساتید زنده یادان نعمت‌الله محمودی کردستانی و دکترعلی اکبر بهزادیان تلمذ کرده‌اند.

حضور در چندین نمایشگاه بین‌المللی و ملی و استانی شامل نمایشگاه تخصصی میراث فرهنگی ۱۳۷۶و ۱۳۸۸، نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم تهران در سال‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹و ۱۳۹۲ و شرکت در اولین همایش قرآنی شهرداری سنندج و شرکت در نمایشگاه استانی در شهر سنندج از جمله مهمترین نمایشگاه‌های وی بوده است.

این هنرمند معرق کار و نازک کار برجسته کردستان در زمینه هنر معرق کاری موفق به دریافت درجه هنری از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی شده است و در سال ۱۳۹۳ موفق به دریافت درجه ۲ هنری معادل لیسانس از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی نیز شده‌اند.

وی در سال ۱۳۸۳ در شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور درجه هنری کارشناسی در رشته چوب را نیز دریافت کرده‌اند.

علاقه مندان جهت بازدید از این نمایشگاه از ۷ تا ۱۷ فروردین (به جز ایام ضربت خوردن و شهادت مولای متقیان حضرت علی (ع) که نمایشگاه تعطیل خواهد بود) می‌توانند از ساعت ۱۰ تا ۱۲ صبح و ۱۶ تا ۲۰ بعدازظهر با حضور در گالری سوره پردیس سینمایی بهمن سنندج واقع در پیاده راه فردوسی از این نمایشگاه بازدید کنند.