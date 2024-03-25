احتمال تعطیلی دو روزه موقت بندر مسافری شهید ذاکری

به گزارش خبرنگار مهر، علی اشتری ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از بندر شهید ذاکری قشم در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مسیر دریایی لافت به پل امتیاز ویژه سفر شبانه روزی به قشم محسوب می‌شود به طوریکه به هر دلیلی بندر شهید حقانی بندرعباس به سمت بندر شهید ذاکری در شهر قشم غیرفعال باشد، میهمانان جزیره از مسیر بندر پل می‌توانند وارد جزیره قشم شوند.

وی با اشاره به اخطاریه اداره هواشناسی استان هرمزگان در مورد تغییرات شرایط جوی، افزود: تردد دریایی در مسیر قشم به بندعباس از بنادر شهید ذاکری به شهید حقانی و بالعکس در حال انجام است اما احتمال می‌رود با تشدید تغییرات جوی بعداز ظهر روزهای سه شنبه و چهارشنبه، این دو اسکله در برخی ساعات عصر تعطیل باشند.

به گفته رییس کمیته حمل و نقل دریایی ستاد اجرایی خدمات سفر قشم، با تشدید شرایط جوی از جمله افزایش امواج و طوفانی شدن دریا، فعالیت اسکله‌های گردشگری به ویژه در محدوده هنگام شامل کندآلو و شیب دراز تعطیل خواهد شد.

وی یادآور شد: در شرایط عادی ۳۵ فروند شناور لندینگ کرافت (شناورهای ویژه حمل خودرو) در مسیر بندر پل به سمت بندر لافت و بالعکس فعالیت می‌کنند که در شرایط اضطراری شمار این شناورها به ۴۵ فروند افزایش می‌یابد.

اشتری تصریح کرد: با توجه به اخطاریه اداره هواشناسی استان هرمز، هماهنگی‌های مورد نیاز با مسئولان شهرستان بندر خمیر برای ارائه خدمات به مسافران انجام شده و سفر به قشم بدون تعطلی و در شرایط مناسب ادامه خواهد داشت.

افزایش ساعات کار بندر شهید ذاکری قشم

وی همچنین از افزایش ساعات کار در بندر شهید ذاکری قشم و شهید حقانی بندرعباس سخن گفت و افزود: همزمان با آغاز تعطیلات نوروزی با هدف تکریم میهمانان و گردشگران ساعت کاری این دو بندر به مدت دو ساعت در هر روز افزایش یافته است.

رییس کمیته حمل و نقل دریایی ستاد اجرایی خدمات سفر قشم، گفت: هم اینک فعالیت نقل و انتقال مسافران با ۴۰ فروند شناور با ظرفیت ۴۰۰۰ مسافر از ساعت ۶ صبح تا ۲۴ برقرار است.

او همچنین درباره دلیل ازدحام جمعیت در اسکله شهید ذاکری به سمت جزیره هرمز بیان داشت: جزیره هرمز ظرفیت پذیرش شمار محدودی از گردشگران را دارد و انتقال مسافر از قشم به هرمز باید با هماهنگی مسئولان این جزیره انجام شود.

سفر به جزیره قشم در جنوب کشور از سه مسیر دریایی، زمین و هوایی انجام می‌شود.