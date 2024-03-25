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۶ فروردین ۱۴۰۳، ۱۴:۱۷

جانشین انتظامی شهرستان نهبندان:

سارق خودروی شهروند مشهدی در نهبندان دستگیر شد

سارق خودروی شهروند مشهدی در نهبندان دستگیر شد

بیرجند-جانشین انتظامی شهرستان نهبندان از کشف سواری پراید سرقتی از مشهد و دستگیری سارق خودرو در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رمضان مرادی ظهر دوشنبه به خبرنگاران اظهار کرد: مأموران پلیس آگاهی شهرستان نهبندان هنگام گشت زنی به یک دستگاه سواری پراید با پلاک غیر بومی در محل پلیس راه مشکوک شدند و جهت بررسی بیشتر خودرو را متوقف کردند.

جانشین انتظامی شهرستان نهبندان بیان کرد: مأموران نسبت به استعلام پلاک خودرو از سامانه‌های مربوطه اقدام کردند که مشخص شد خودرو از استان خراسان رضوی شهرستان مشهد سرقت شده که سریعاً مأموران راننده آن را که همان سارق بود دستگیر کردند.

وی افزود: متهم در بازجویی‌های پلیسی به بزه ارتکابی خود اعتراف کرد که در این رابطه پرونده تشکیل و سارق جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ مرادی در پایان از شهروندان خواست: در جهت پیشگیری از سرقت به توصیه و هشدارهای پلیسی توجه داشته و در صورت اطلاع از هرگونه سرقت و یا ترددهای افراد مشکوک و ناشناس مراتب را سریعاً با شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع رسانی کنند.

کد مطلب 6062102

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