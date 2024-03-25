به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حجت گنابادی‌نژاد اظهار کرد: از ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ لغایت چهارم فروردین ۱۴۰۳ مجموعاً ۶ میلیون و ۳۷۴ هزار و ۳۵۶ نفر به استان خراسان رضوی و مشهد سفر کرده‌اند.

معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی ادامه داد: ۲۰۶ هزار و ۱۴۷ نفر از طریق فرودگاه، ۳۷۶ هزار و ۲۱۵ نفر از طریق راه‌آهن، ۵۱۴ هزار و ۶۷۵ نفر از طریق حمل و نقل جاده‌ای و ۵ میلیون و ۲۷۷ هزار و ۳۱۹ نفر از طریق حمل و نقل شخصی در این ایام به استان و مشهد الرضا (ع) مشرف شده‌اند.

وی با بیان اینکه در استان خراسان رضوی پیش‌بینی‌های لازم برای اقامت زائران در بخش رسمی، موقت و اضطراری انجام شده است، گفت: ضریب اشغال واحدهای اقامتی طی شبانه روز منتهی به عصر پنجم فروردین در استان ۷۰ درصد، واحدهای موقت ۸۳ درصد و اضطراری ۵۱ درصد بوده است. همچنین میانگین ضریب اشغال از ۱۵ اسفند ماه گذشته تاکنون در استان ۳۷ درصد و میانگین ضریب اشغال مشهد ۳۹ درصد است که این آمار نشان می‌دهد در استان و مشهد هنوز ظرفیت برای پذیرش زائر و مسافر وجود دارد.

گنابادی‌نژاد خطاب به مسافرانی که قصد سفر به مشهد دارند، توصیه کرد: زائران عزیز قبل از اینکه به سمت مشهد عزیمت کنند، محل اقامت خود را رزرو نمایند. در همین راستا تلفن ۰۵۱۳۷۰۴۵ قرارگاه عملیاتی خدمات سفر شهرستان مشهد برای هدایت، راهنمایی و دریافت شکایت زائران و مسافران پیش‌بینی شده است.