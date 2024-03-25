  1. استانها
  2. گلستان
۶ فروردین ۱۴۰۳، ۲۰:۳۳

رییس پلیس راه گلستان خبرداد؛

کاهش ۴۷ درصدی فوتی های سوانح جاده‌ای در گلستان

کاهش ۴۷ درصدی فوتی های سوانح جاده‌ای در گلستان

گرگان- رییس پلیس راه گلستان از کاهش ۴۷ درصدی فوتی های سوانح جاده‌ای در گلستان خبر داد.

محمود شهرکی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تعداد آمار فوتی‌ها حوادث ترافیکی در طرح نوروزی در استان گلستان نسبت به سال گذشته ۴۷ درصد کاهش داشته است.

وی افزود: از آغاز این طرح تا کنون در بحث حوادث ترافیکی ۷ نفر جان باختند که این رقم در سال گذشته ۱۳ مورد بود.

رئیس پلیس راه گلستان از کاهش ۳۸ درصدی در حوادث ترافیکی سوانح منجر به جرح نیز خبر داد.

وی رعایت نکردن نکات ایمنی از سوی رانند گان را مهمترین علل تصادفات در جاده‌ها دانست و افزود: عدم توجه راننده به جلو و سرعت غیرمجاز، مهمترین عامل آسیب‌های جاده‌ای محسوب می‌شود.

شهرکی اظهار کرد: عصر امروز دوشنبه ساعت ۱۸:۳۵ دقیقه تصادفی در مسیر گنبد به روستای چپرقویمه رخ داد که منجر شد ۳ نفر مصدوم و ۳ نفر فوت شوند.

وی خاطرنشان کرد از ۲۴ اسفند تا کنون ۵۰۸ دستگاه خودرو بر اثر تخلفاتی که در جاده‌ها انجام داده بودند توقیف کردیم که این خودروها به مدت یک هفته تا ۱۵ روز در پارکینگ باقی خواهند ماند

کد مطلب 6062296

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها