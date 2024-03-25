محمود شهرکی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تعداد آمار فوتی‌ها حوادث ترافیکی در طرح نوروزی در استان گلستان نسبت به سال گذشته ۴۷ درصد کاهش داشته است.

وی افزود: از آغاز این طرح تا کنون در بحث حوادث ترافیکی ۷ نفر جان باختند که این رقم در سال گذشته ۱۳ مورد بود.

رئیس پلیس راه گلستان از کاهش ۳۸ درصدی در حوادث ترافیکی سوانح منجر به جرح نیز خبر داد.

وی رعایت نکردن نکات ایمنی از سوی رانند گان را مهمترین علل تصادفات در جاده‌ها دانست و افزود: عدم توجه راننده به جلو و سرعت غیرمجاز، مهمترین عامل آسیب‌های جاده‌ای محسوب می‌شود.

شهرکی اظهار کرد: عصر امروز دوشنبه ساعت ۱۸:۳۵ دقیقه تصادفی در مسیر گنبد به روستای چپرقویمه رخ داد که منجر شد ۳ نفر مصدوم و ۳ نفر فوت شوند.

وی خاطرنشان کرد از ۲۴ اسفند تا کنون ۵۰۸ دستگاه خودرو بر اثر تخلفاتی که در جاده‌ها انجام داده بودند توقیف کردیم که این خودروها به مدت یک هفته تا ۱۵ روز در پارکینگ باقی خواهند ماند