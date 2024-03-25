مساجد سنگرهای دفاع از اعتقادات دینی مردم هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام احمد مروی در دیدار ائمه جماعات حرم مطهر رضوی و مساجد موفق مشهد که در تالار ولایت حرم مطهر امام رضا (ع) انجام شد؛ با بیان اینکه گفت‌وگو با مردم، پاسخگویی به سوالات جوانان و امیدآفرینی از رسالت‌های مهم ائمه جماعات مساجد است، اظهار کرد: امامان جماعت باید در مساجد با مردم گفتگو کنند و سخنان و دغدغه‌های آنان را بشنوند و سنگ صبور مردم و جوانان باشند.

تولیت آستان قدس رضوی افزود: هدف دشمن ایجاد یأس و خاموش کردن شعله‌های امید در دل مردم به ویژه جوانان است، لذا باید در جامعه امیدآفرینی کرد و افق‌های روشن کشور را به مردم نشان داد و موفقیت‌های کشور در عرصه‌های مختلف علمی و دفاعی، اقتدار و نفوذ ایران در منطقه و غیره را برای جامعه تبیین کرد.

وی حضور کمرنگ نوجوانان و جوانان در مساجد را از دغدغه‌های دلسوزان کشور مطرح و عنوان کرد: نسل جوان سرمایه حقیقی اسلام و کشور محسوب می‌شوند، لذا این قشر باید مخاطب اصلی روحانیون و مساجد باشند؛ حضور در مساجد با فطرت انسان‌ها هم‌سو است بنابراین با به کارگیری روش‌ها و راه‌های متناسب، قطعاً می‌توان بخش قابل توجهی از جوانان و نوجوانان را به این اماکن مقدس جذب کرد.

مروی ضمن اشاره به اهتمام رهبر معظم انقلاب به مساجد، گفت: مساجد مشهد باید الهام گرفته از مکتب امام رضا (ع) و در کشور الگو باشند؛ رهبر معظم انقلاب از مصادیق بارز امامان جماعت موفق در مشهد هستند، رهبری معظم پیش از انقلاب امام جماعت موفقی در مساجد کرامت و امام حسن مجتبی (ع) بودند.

وقایع غزه طلیعه شکست اسرائیل است

تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به استحکام و اقتدار رو به افزایش نظام مقدس اسلامی علی‎رغم تمام توطئه‌ها و فتنه انگیزی‌های استکبار؛ ابراز کرد: یکی از نمونه‌های بارز تأثیر انقلاب اسلامی در دنیای امروز را در غزه و فلسطین می‌بینیم؛ شکست و نابودی اسرائیل در غزه رقم خورده و این یک شعار نیست بلکه یک واقعیت است؛ صدها کیلومتر زیر شهری که دائماً در رصد رژیم صهیونیستی بوده تونل زده شده بدون اینکه اسرائیل متوجه شود.

وی اضافه کرد: اینکه اسرائیل اینگونه همچون سگ هار به جان مردم افتاده، به دلیل ضربه جبران ناپذیری بوده که بر حیثیت او وارد شده است؛ اسرائیلی‌ها روزهای نخست خود را باخته بودند و حتی نگران بودند که تونل‌ها تا زیر اسرائیل کشیده شده باشد و سران استکبار یکی یکی برای روحیه دادن به آن‌ها می‌آمدند؛ این طلیعه شکست اصلی اسرائیل است.

نقش حرکت آفرین مسجد در تاریخ معاصر ایران

مروی با اشاره به نقش حرکت آفرین مساجد در تاریخ معاصر ایران، عنوان کرد: در طول تاریخ همواره مساجد منشأ برکات و آثار بزرگی بوده‌اند و در انقلاب اسلامی ایران نیز مسجد به عنوان مرکز آغازین شکل‌گیری حرکت آزادی خواهانه ملت ایران علیه ظلم طاغوت شاهنشاهی نقش تعیین کننده‌ای داشته است.

تولیت آستان قدس رضوی افزود: انقلاب با عظمت اسلامی که حقیقتاً تجدید حیات اسلام و شیعه بود از مساجد آغاز شد و اگر انقلاب اسلامی خاستگاهی غیر از مسجد داشت، شعاع آن اینگونه گسترش پیدا نمی‌کرد.

وی با اشاره به نقش مساجد در پایداری و دفاع از کشور و انقلاب در طول هشت سال جنگ تحمیلی، ابراز کرد: تمام قدرت‌های دنیا در دوران جنگ تحمیلی در برابر کشور ایران ایستاده بودند، اما به برکت مساجد و نقش آفرینی دینی و فرهنگی این اماکن مقدس ملت ایران پیروز شد.

مسجد تهدیدات حاشیه شهر مشهد را به فرصت تبدیل کرد

مروی با اشاره به چالش‌ها و معضلات حاشیه شهر مشهد طی دهه‌های اخیر، ابراز کرد: به برکت مساجد و حضور فعال روحانیون، امروز تهدیدات حاشیه شهر به فرصت تبدیل شده است؛ و این نشان از نقش مهم و تأثیر گذار مسجد و ائمه جماعت دارد.

تولیت آستان قدس رضوی بیان کرد: کارکرد و نقش مهم مساجد هنگامی آشکار می‌شود که مساجد برای مدتی تعطیل شوند؛ آنگاه آشکار خواهد شد که وضعیت جامعه و کشور چگونه می‌‎‌شود؛ آرامش و سکون جامعه علی‌‎رغم تمام هجمه‌های ناپاک تبلیغاتی، روانی، اقتصادی و تحریم‌های دشمنان، از برکات مساجد است.

وی به انقلاب‌های شکست خورده در سطح جهان همچون قیام اخوان المسلمین در مصر اشاره و ابراز کرد: جمهوری اسلامی با گذشت چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی با وجود موضع گیری‌های انقلابی، شجاعانه و روشنگرانه و تمام دشمنی‌های استکبار به برکت مکتب اهل بیت (ع) و مساجد، با اقتدار و عزت ایستاده و به راه نورانی خود ادامه می‌دهد.

مساجد سنگرهای دفاع از اعتقادات دینی مردم هستند

مروی به نقش آفرینی مساجد در مقابله با فتنه‌های دشمن به عنوان پایگاه‌های دینی و فرهنگی جامعه اشاره و تصریح کرد: هجمه‌های انبوه تبلیغاتی و شایعات علیه جمهوری اسلامی در فضای مجازی که یک نمونه آن را در اغتشاشات سال گذشته مشاهده کردیم، وظیفه مساجد را سنگین کرده است؛ ایمان مردم آماج تهاجم مستمر و چندلایه فرهنگی دشمن است و مساجد سنگرهای دفاع و صیانت از اسلام، فرهنگ، اعتقادات دینی مردم و روشنگری افکار و اذهان هستند.

تولیت آستان قدس رضوی با تأکید بر اینکه درب مساجد باید به روی همه مردم باز باشد؛ اظهار کرد: مسجد باید توسط مردم ساخته و اداره شود و ائمه جماعات باید با مردم انس و دوستی داشته باشند.

وی با اشاره به اهمیت و کارکردهای مسجد، اظهار کرد: مسجد خانه خداست و چه فخری بالاتر از اینکه انسان اشتغال و لحظات عمرش را در خانه خدا سپری کند؛ زمین از مسجد الحرام پیدا و گسترش یافت و این امر پیام دارد، یعنی تمام کمالات، فضیلت‌ها و آنچه خداوند از بندگان انتظار دارد از مسجد آغاز می‌شود.

مروی رمضان را ماه ضیافت الهی و بازگشت به خداوند و کسب توشه معنوی برای سال دانست و ابراز کرد: اسلام در ماه مبارک رمضان در کنار توصیه به تلاوت قرآن به «صله رحم» نیز سفارش کرده و آن را از جمله عبادت‌های پرفیض این ماه قرار داده است که این موضوع خود اهمیت توجه به دیگران بندگان خدا، هم نوعان و خویشاوندان و جامعیت اسلام را نشان می‌دهد.

پیش از سخنان تولیت آستان قدس رضوی، حجت‌الاسلام حسین شریعتی نژاد معاون تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی گزارشی از فعالیت‌های مجموعه متبوع خود ارائه کرد و در ادامه تعدادی از ائمه جماعات مساجد موفق مشهد به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پرداختند.