به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری دوشنبه شب در نشست با فرمانده و معاون نیروی انتظامی استان بوشهر با تبریک رتبه برتر نیروی انتظامی استان بوشهر در سطح ملی در بخش‌های مختلف اظهار داشت: نیروی انتظامی نقش مهم و اثرگذاری در حوزه امنیت و آرامش مردم دارد و مورد احترام همگان قرار دارد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر هندسه حکمرانی و جامعه بدون برقراری امنیت را عقب‌مانده دانست و گفت: اگر امنیت در جامعه پایدار نباشد پیشرفت و توسعه جامعه امکان‌پذیر نیست که در این عرصه نقش نیروی انتظامی حائز اهمیت است.

امام جمعه بوشهر ایران اسلامی را از امن‌ترین کشورها دانست و با اشاره به برقراری امنیت پایدار در استان بوشهر گفت: خدمات کارکنان نیروی انتظامی استان بوشهر قابل ستایش و تقدیر است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر حمایت از نیروی انتظامی را حمایت از امنیت دانست و بیان کرد: نیروی انتظامی در ابعاد صف، ستاد و تجهیزات باید همواره تقویت شود.

وی با تأکید بر توجه به استفاده از فناوری‌های نوین و تجهیزات پیشرفت در عرصه‌های امنیتی اضافه کرد: باید سیستم پایش الکترونیک به شکل جامع ایجاد و تمام نقاط جغرافیایی استان به این سیستم مجهز شود.

آیت الله صفایی بوشهری با تاکید بر طراحی سیستم پایش الکترونیک، ادامه داد: باید تمام نهادهای مرتبط از منظر کشف و نظارت به سیستم پایش الکترونیک مجهز شود.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر استفاده و بهره جستن از هوش مصنوعی در عرصه شناسایی و کشف را یک ضرورت دانست و گفت: از فناوری نوین در اجرا مأموریت‌های نیروی انتظامی استفاده شود.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر پیشگیری از جرایم در جامعه را مورد تأکید قرار داد و با بیان اینکه نیروی انتظامی به تنهایی نمی‌تواند در این عرصه موفق باشد اضافه کرد: باید همه دستگاه‌های ذیربط در عرصه پیشگیری از تخلف و جرایم تلاش کنند.

آیت الله صفایی بوشهری با تأکید بر تأسیس بسیج نیروی انتظامی برای اجرای مأموریت‌های این نیرو تصریح کرد: تقویت همیار پلیس در استان بوشهر یک ضرورت است.