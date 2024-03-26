به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با میلاد باسعادت امام حسن مجتبی (ع)، بزرگترین اجتماع قرآنی در استادیوم صدهزار نفری آزادی با عنوان «محفل قرآنی امام حسنی‌ها» برگزار خواهد شد. در روزهای گذشته اقدامات لازم پیرامون سهولت در ورود و خروج عموم مردم، چگونگی تردد از طریق تونل‌ها به استادیوم آزادی، محل استقرار پارکینگ خودروها انجام شده است تا این مراسم قرآنی به نحو مطلوب در مجموعه ورزشی آزادی برگزار شود.

دانیال خسروی، مسؤول فنی برگزاری برنامه جشن قرآنی امام حسنی‌ها، در رابطه با نحوه آماده سازی فنی و ایمنی این اجتماع قرآنی گفت: با توجه به اینکه برنامه قرآنی است و مخاطبان خانواده‌ها همراه با کودکان هستند، حصارهای بیشتری برای رعایت تمهیدات ایمنی در نظر گرفته شده است.

خسروی با اشاره به اینکه از اواسط اسفند ماه فرایند ایمنی آغاز شده است، گفت: در قسمت جایگاه بتونی ورزشگاه تقریباً ۹۰ درصد فرایند بهره برداری وجود داشت اما با توجه به برنامه ریزی‌های صورت گرفته، تصمیم داریم بار وزن زنده سکو را کاهش بدهیم و غالب فضا با تزئینات پرچم درست شده است.

وی ادامه داد: طبیعتاً این زیر ساخت‌ها و ایمن سازی‌ها از قبل در ورزشگاه وجود داشت اما ما سعی داشتیم به خاطر حضور خانواده‌ها ایمنی را افزایش بدهیم؛ مثلاً در رابطه با بحث سرویس‌های بهداشتی به خاطر اینکه مخاطب برنامه خانواده‌های مذهبی و روزه دار هستند، سعی شده تا سرویس‌های موجود نوسازی و آماده شوند و همچنین علاوه بر آن‌ها سرویس بهداشتی‌های سیار در اطراف ورودی ورزشگاه تعبیه شود.

گفتنی است اجتماع بزرگ محفل امام حسنی‌ها امروز سه شنبه ۷ فروردین از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷ با حضور پرشور خانواده‌ها در مجموعه ورزشی آزادی برگزار می‌شود.

گفتنی است این برنامه در راستای نهضت زندگی با آیه‌ها است که همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان، با هدف تبیین ۳۰ آیه زندگی‌ساز قرآن کریم آغاز شد. در این پویش که توسط جمعی از اندیشمندان قرآنی کشور طراحی شده، ۳۰ آیه محوری قرآن کریم انتخاب شده‌اند که تسلط به آنها می‌تواند مبانی اعتقادی مخاطبین را مستحکم‌تر کند.