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۷ فروردین ۱۴۰۳، ۱۱:۴۸

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند اصفهان:

اصپاک روزانه یک تُن پسماند خشک از شهر اصفهان جمع‌آوری می‌کند

اصپاک روزانه یک تُن پسماند خشک از شهر اصفهان جمع‌آوری می‌کند

اصفهان- مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان گفت: روزانه حدود یک تُن پسماند خشک از طریق اپلیکیشن اصپاک در شهر اصفهان جمع آوری می شود.‌

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا ساکتی با بیان اینکه در حال حاضر از طریق برنامه اصپاک که بالغ بر ۱۲ هزار و ۵۰۰ عضو دارد، اظهار داشت: روزانه حدود یک تن پسماند خشک جمع آوری می‌شود.

وی با بیان اینکه آمار جمع‌آوری پسماند خشک از درب منازل طی سه سال اخیر در اصفهان به حدود ۴۵ تن در روز رسیده است، خاطرنشان کرد: از مهرماه سال گذشته با برنامه‌ریزی دقیقی که در این زمینه صورت گرفت، میانگین حجم پسماند در اسفندماه به حدود ۱۰۰ تن و در روزهای ۲۸ و ۲۹ اسفندماه به ۱۴۲ و ۱۵۰ تن رسید که آماری بی‌سابقه است.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با اعلام اینکه مجموع کارکنان ۷۴ ایستگاه جمع‌آوری پسماند خشک در شهر حدود ۱۱۰ نفر هستند، گفت: جمع آوری پسماندهای خشک از طریق برنامه اصپاک رضایت بیش از ۹۰ درصدی شهروندان را به دنبال داشته است.

کد مطلب 6062618

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