۵۰۷ سفره افطاری در قالب پویش «هلال رحمت» در گلستان برپا شد

قاسم غریب آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از اجرای پویش «هلال رحمت» در استان خبر داد و اظهار کرد: این طرح با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان در تمامی شهرهای استان آغاز به کار کرد.

وی از مشارکت ۵۰۲ داوطلب در این طرح خبر داد و افزود: در ماه مبارک رمضان امسال توانستیم تا کنون ۹۷۷ بسته سبد معیشتی در بین اقشار کم درآمد توزیع کنیم.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان از برپایی ۵۰۷ سفره‌های افطاری در استان خبر داد و گفت: با برپایی سفره‌های افطار در شهرستان‌های مختلف استان تعداد ۱۰ هزار و ۶۹۵ نفر از هم استانی‌ها بهره مند شدند.

وی در ادامه از اجرای طرح مرهمی برای زائر در استان خبر داد و افزود: تعداد داوطلب مشارکت کننده در این طرح ۳۴ نفر است که توانستیم ۱۷۶ اقلام دارویی را در این طرح اهدا کنیم.

غریب آبادی از مشارکت ۱۲ داوطلب گلستانی در اجرای پویش بشر دوستی خبر داد و اظهار کرد: برای اجرای این طرح توانستیم ۹ پایگاه جمع آوری کمک در استان راه اندازی کنیم.

وی خاطرنشان کرد: تعداد ۶۱ پزشک در طرح داوطلب یار امداد و نجات با جمعیت هلال احمر استان همکاری دارند که تا کنون ۵۱۹ نفر از این طرح بهره مند شدند.