اهالی ۷۰ روستای چالوس درگیر یکطرفه شدن کندوان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود حسینی پور ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از جاده کندوان با بیان این که هرساله مازندران با حجم گسترده مسافران و گردشگران مواجه است، افزود: سه محور مواصلاتی مهم شامل سوادکوه، هراز و چالوس وجود دارد که در هر سه محور اقدامات خوبی انجام شده است.

وی با عنوان این که از معاون اول رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی برای بازدید درخواست کردیم تا از نزدیک پروژه‌ها را ببینید و در تصمیم گیری های مالی، بهتر عمل شود، گفت: تصمیم نهایی بر این شد که از محل مولدسازی تا پایان امسال بخش اعظمی از محدودیت‌ها در محور جاده چالوس رفع شود.

وی با بیان این که ۷۰ روستا درگیر یکطرفه شدن محور چالوس می‌شوند، افزود: قرار است ۱۵ کیلومتر از محور تا پایان سال تعریض شود و با این کار مشکلات اهالی حل می‌شود.

استاندار مازندران گفت: تا پایان دولت تلاش می‌کنیم جاده هراز و سوادکوه نیز گره گشایی شود و در محور هراز تونل شش کیلومتری بزودی راه اندازی می‌شود.