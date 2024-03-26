هلال احمر درسال جدید با عزمی راسخ در مسیر خدمت به مردم گام بردارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدمحمدعلی آل هاشم شامگاه روز سه شنبه در نشست ویدئو کنفرانس کنترل و هماهنگی عملیات طرح نوروزی جمعیت هلال احمر، توسعه مشارکت اجتماعی جوانان در جمعیت هلال احمر را اقدامی تحسین برانگیز خواند و افزود: پستهای نوروزی جمعیت هلال احمر که با همت جوانان در شهرهای مختلف برقرار شده است، نمونهای از مشارکت دادن این قشر در عرصههای اجتماعی است که باید تقویت شود.
وی استقرار پستهای استقبال از مسافران نوروزی در ۳۰ کیلومتری مبادی ورودی شهر تبریز و سایر شهرها را مفید و در کاهش سوانح جادهای مؤثر دانست.
آل هاشم ادامه داد: جمعیت هلال احمر در اقدامی ارزشمندی دیگر و در لحظه اذان، با افطاری ساده از مسافران نوروزی پذیرایی میکند که جای سپاس دارد.
وی از خدمات جمعیت هلال احمر در طرح نوروزی سال ۱۴۰۳ قدردانی و ابراز امیدواری کرد که این جمعیت در سال جدید نیز با عزمی راسخ در مسیر خدمت به مردم گام بردارد.
آل هاشم با اشاره به برگزاری کنفرانس بین المللی حمایت از حقوق مردم فلسطین که توسط جمعیت هلال احمر انجام شد، از تلاشهای این جمعیت در راستای تسکین آلام بشری، تأمین احترام انسانها و حمایت از زندگی و سلامت انسانها تقدیر کرد.
وی به اهداف انسانی جمعیت، هلال احمر اشاره و اظهار کرد: کنفرانس بینالمللی حمایت از حقوق مردم مظلوم فلسطین و غزه که در چند هفته اخیر با دعوت از ۴۴ کشور برگزار شد، از کارهای ارزشمند جمعیت هلال احمر برای تقویت امداد رسانی و ارسال کمکهای مردمی به مردم مظلوم فلسطین است.
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