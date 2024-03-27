خبرگزاری مهر، گروه استانها-علیرضا صفاریفر: زیباییها و شگفتیهای شهر تاریخی و دیدنی فریدونشهر را نمیتوان با هیچ کلمهای توصیف کرد. به هر گوشه و کنار این شهر نگاه کنید میتوانید آثار باستانی متعدد و حکایتهای تاریخی فراوان آنها را نظارهگر باشید.
فریدونشهر با تمدنی به قدمت چهارصدساله یکی از پرطرفدارترین و دیدنیترین شهرهای ایران به شمار میرود. این شهر سرشار از شگفتیهای بینظیر و جاذبههای دیدنی است که قطعاً با یکبار سفر کردن نمیتوانید از همه آنها دیدن کنید.
این شهر در فصل بهار، تابستان و پاییز برای طبیعتگردی و ماجراجوییهای تاریخی و در فصل زمستان نیز برای تفریحات زمستانی و اسکیسواری مقصد مناسبی به شمار میرود.
امامزاده سید محمد مکه دین
آستان مقدس امامزاده سید محمد مکه دین یکی از اماکن مذهبی و تاریخی ایران است که در روستای مکه دین از توابع شهرستان فریدونشهر واقع شده است. این مکان مقدس در زمینی به مساحت ۵۰۰۰ مترمربع قرار دارد و متعلق به امامزاده محمد، نوه بلافصل امام کاظم (ع) است.
زیبایی، شکوه و گرد بودن گنبد طلایی این بنا دیدنی است و به سبب واقعشدن در مسیر زیارت دیگر امامزادگان و همچنین قرارگیری آن در منطقهای کوهستانی و در یک روستای خوش آبوهوا، بسیار مورد توجه گردشگران مذهبی قرار گرفته است.
غار کلبیس کب
اگر تاریخ فریدونشهر را ورق بزنید، آثار تاریخی و باستانی متعددی نظرتان را جلب خواهد کرد. غار کلبیس کب نیز یکی از این اماکن تاریخی زیبا و دیدنی این مکان بهشمار میرود و در یک کیلومتری شهرستان فریدونشهر واقع شده است.
نام این غار از واژه کالبیس کوبی که در زبان گرجی به معنی غارزنها است، برگرفته شده و ازآنجاییکه زنان و دختران به هنگام حمله افغانها در زمان سقوط سلسله صفویان از این غار بهعنوان پناهگاه استفاده میکردند، به کلبیس کب معروف است.
طول غار ۲۵ متر و عرض آن نیز بین ۳ تا ۷ متر در جاهای مختلف متغیر است. ارتفاع غار نیز به ۲ تا ۶ متر میرسد و دارای کفی مسطح است. در انتهای غار نیز یک راه خروجی باریک قرار دارد که از آن در گذشته بهعنوان راه فرار استفاده میکردند.
آبشار پونهزار
در ۲۵ کیلومتری فریدونشهر و بعد از گذر از روستاهای پشت کوه و دربند، آبشار زیبا و دیدنی پونهزار با شکوهی وصفنشدنی جلوهگری میکند. این آبشار پرآب و عظیم که ششمین آبشار مرتفع ایران است، مابین صخرهها و درهها قرار گرفته و از دل کوههای زاگرس مرکزی سرچشمه میگیرد.
دیوارههای این آبشار پوشیده از گیاهان خزه سنگ است که به سبب وجود این خزهها، آبشار پونهزار به سرسبز بودن در چهارفصل مشهور است. جذابیت ظاهری آبشار پونهزار و مناظر دلنواز و سرسبز اطراف آن سبب شده تا این آبشار به یکی از شگفتانگیزترین جاذبههای طبیعی استان اصفهان تبدیل شود.
پیست اسکی
شهرستان فریدونشهر به لطف بارش فراوان برف در فصل زمستان نیز میزبان مسافران بسیاری است. یکی از مکانهای دیدنی و تفریحی این شهر که میتواند تجربه سفری خاطرهانگیز را در فصل زمستان برایتان میسر سازد، پیست اسکی فریدونشهر است.
این پیست مرتفعترین و شناختهشدهترین پیست اسکی استان اصفهان و متأسفانه تنها پیست مجهز و استاندارد این استان است که در ارتفاعات کوه تسیخه روستای چُغُیورت واقع شده، ارتفاع این پیست به ۲۶۳۰ متر میرسد و دارای شیب ۳۵ درصدی است.
چشمه دره سپستان
چشمه دره سپستان از زیباترین و دیدنیترین جاذبههای طبیعی شهرستان فریدونشهر بهشمار میرود که در دهستان پشتکوه و در روستای پشندگان واقع شده است.
این چشمه آبی گوارا و زلال دارد و به سبب وجود آب روان آن، در اطراف چشمه طبیعتی بینظیر، فضایی سرسبز و درختان سر به فلک کشیده بهوجود آمدهاند. تماشای طبیعت زیبا و سرسبز و گذر آب روان همراه با گوش دادن به صدای پرندگان که با صدای آب همنوا شده، لذتی وصفنشدنی دارد.
چشمه بابا احمد
در روستای سرداب و در دامنه رشتهکوه شاهان کوه، چشمهای زیبا و دیدنی بابا احمد قرار دارد. آب خنک و گوارای این چشمه، طبیعت زیبا و دلانگیز اطراف آن و وجود امکانات رفاهی و سکوهای نشیمن در کنار چشمه برای گذراندن یک روز تفریحی هیجانانگیز مقصد مناسبی به شمار میرود.
کلیسای مریم مقدس
کلیسای مریم مقدس با قدمتی ۴۵۰ ساله یکی از اماکن تاریخی و دیدنی فریدونشهر محسوب میشود که در روستای خویگان واقع شده است. پیشینه این بنای مقدس به دوره قاجار بازمیگردد و بنیانگذاران آن مهاجران ارامنه بودند که حدود ۴۵۰ سال پیش توسط شاهعباس اول تبعید و به ایران مهاجرت کردند.
آبشار پشندگان
شهرستان فریدونشهر به لطف بارندگیهای فراوان، دارای چشمهسارها و آبشارهای فراوانی است که در هر گوشه و کنار این منطقه خودنمایی میکنند. آبشار پشندگان نیز یکی از جاذبههای طبیعی و دیدنی فریدونشهر است که در روستای پشندگان قرار دارد.
این آبشار در ارتفاع ۴۵ متری از سطح زمین و در یک منطقه خوش آبوهوا و خنک قرار گرفته و در اطراف آن نیز انواع درختان و پرندگان وحشی وجود دارند که بر زیبایی و دلنشینی این منطقه افزودهاند. سرازیر شدن آب این آبشار که از بالای کوه به سمت صخرههای پاییندست در جریان است، منظرهای شگفتانگیزی را به وجود آورده که در نوع خود دیدنی است.
پارک معلم
اگر در سفر به فریدونشهر به دنبال مکانی تفریحی با مناظر و چشماندازهای زیبا هستید، پارک معلم گزینه خوبی به شمار میرود. این پارک در شمال شهرستان فریدونشهر و در دامنه کوههای سربهفلک کشیدهی این شهر قرار دارد. این مکان دارای طبیعت زیبا، امکانات رفاهی و تفریحی متنوع، حوضچهها، غرفههای فروش صنایعدستی، سوغات و نمایی کوهستانی زیبا است.
داخل این پارک نیز چشمهی فصلی زیبا و پرآبی به نام چشمه سراب قرار دارد که از دامنه کوههای اطراف میجوشد و از حوضهای پلکانی پارک به سمت پایین سرازیر میشود که در نوع خود دیدنی است.
فریدونشهر سرزمینی تاریخی است که به سبب تنوع جاذبههای دیدنی، لقب سوئیس ایران را به خود اختصاص داده است. سفر به این دیار نامآشنا و تماشای چشمهسارها و دشتهای پر از لالههای واژگون آن در فصل بهار، درختان هزار رنگش در فصل پاییز و زمستانهای سفیدپوش و حیرتآورش چشم هر بینندهای را مجذوب خود میکند.
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